Autor:ATV redakcija
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Izbor rektora Univerziteta u Banjaluci biće održan sutra, a jedini kandidat za ovu funkciju je dosadašnji vršilac dužnosti rektora Ranko Škrbić.
Sjednica Senata Univerziteta u Banjaluci, na kojoj će biti obavljen izbor, zakazana je u 10.00 časova.
Škrbić je ranije potvrdio Srni da se jedini prijavio na konkurs za izbor rektora.
Javni konkurs za izbor rektora objavljen je 3. novembra, nakon odluke Senata Univerziteta od 29. oktobra, a bio je otvoren osam dana.
Škrbić je za vršioca dužnosti rektora izabran 18. avgusta na vanrednoj sjednici Senata Univerziteta u Banjaluci, prenosi Srna.
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