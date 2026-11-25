Izbor rektora Univerziteta u Banjaluci biće održan sutra, a jedini kandidat za ovu funkciju je dosadašnji vršilac dužnosti rektora Ranko Škrbić.

Sjednica Senata Univerziteta u Banjaluci, na kojoj će biti obavljen izbor, zakazana je u 10.00 časova.

Škrbić je ranije potvrdio Srni da se jedini prijavio na konkurs za izbor rektora.

Javni konkurs za izbor rektora objavljen je 3. novembra, nakon odluke Senata Univerziteta od 29. oktobra, a bio je otvoren osam dana.

Škrbić je za vršioca dužnosti rektora izabran 18. avgusta na vanrednoj sjednici Senata Univerziteta u Banjaluci, prenosi Srna.