Zbog planiranih radova na elektro mreži, sutra (19. novembra) će doći do prekida u snabdijevanju električnom energijom u više naselja i ulica u Banjaluci.

sutra od devet do 10.30 struje neće imati dijelovi naselja Vrbanja, Debeljaci i Zeleni Vir.

"Od 9.30 do 11.30 bez električne energije biće dio ulice Đure Đakovića, dok će od 10 do 12 časova struje biti isključena u dijelu poslovne zone Ramići", naveli su iz "Elektrokrajine".

U periodu od devet do 14 časova bez struje će biti dio ulice Jovice Savinovića i naselje Motike.

"Od 12 do 13.30 časova električnu energiju neće imati dio ulice Veljka Mlađenovića", saopšteno je iz "Elektrokrajine".