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Sve više pacijenata sa simptomima gripe u Banjaluci, ljekari izdali preporuke

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14.10.2026 13:22

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Дом здравља Бањалука здравствена установа
Foto: ATV

U banjalučkom Domu zdravlja povećan je broj pacijenata sa simptomima akutnih respiratornih infekcija, uključujući prehladu, gripu i druge virusne infekcije disajnih puteva, izjavila je načelnik Službe porodične medicine Anastasija Stokanović.

Ona je za Srnu navela da je ovo posljedica naglog zahlađenja, kao i da tome doprinose češći boravak u zatvorenim prostorima, slabije provjetravanje i lakše širenje respiratornih virusa među ljudima.

"Nagle promjene temperature, zahlađenje i promjenjivi vremenski uslovi mogu nepovoljno uticati na zdravlje stanovništva, posebno starijih, hroničnih bolesnika, d‌jece i lica sa oslabljenim imunitetom", rekla je Stokanovićeva.

Stokanovićeva je ukazala da hladno vrijeme predstavlja dodatno opterećenje za organizam, naročito kod ljudi koje boluju od kardiovaskularnih i respiratornih bolesti, poput povišenog krvnog pritiska, srčane slabosti, astme i hronične opstruktivne bolesti pluća.

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Prema njenim riječima, kod ljudi sa ovim bolestima može doći do pogoršanja postojećih tegoba, otežanog disanja i povećane potrebe za zdravstvenom zaštitom.

Građanima ljekari savjetuju da se tokom hladnih dana oblače slojevito i u skladu sa vremenskim prilikama, izbjegavaju nagle prelaze iz toplih u hladne prostore, redovno provjetravaju prostorije i izbjegavaju boravak u blizini osoba koje imaju simptome respiratorne infekcije.

"Važno je održavati higijenu ruku, unositi dovoljno tečnosti, hraniti se raznovrsno i imati dovoljno sna i odmora", rekla je Stokanovićeva.

Ona je istakla da se poseban oprez preporučuje hroničnim pacijentima, koji bi trebalo redovno da uzimaju propisanu terapiju, ne prekidaju liječenje na svoju ruku i izbjegavaju veće fizičke napore na niskim temperaturama.

"Preporučuje se i vakcinacija protiv sezonskog gripa, posebno za osobe koje pripadaju rizičnim kategorijama, u skladu sa preporukama zdravstvenih radnika", dodala je Stokanovićeva.

Ona je istakla da bi se porodičnom ljekaru trebale javiti osobe koje imaju povišenu temperaturu, uporan kašalj, izraženu malaksalost ili pogoršanje postojećih hroničnih tegoba.

(SRNA)

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Tagovi :

gripa

Prehlada

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