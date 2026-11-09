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U Banjaluci prodato najviše stanova, evo kolika je prosječna cijena kvadrata

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АТВ редакција
09.11.2026 13:05

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klkuč, nekretnina, vrata
Foto: Pixabay

Broj prodatih stanova u trećem tromjesečju u Republici Srpskoj veći je u odnosu na isti period lani, a sem što raste prodaja, rastu i cijene.

Pokazuju to podaci Republičkog zavoda za statistiku, a kako navode iz ove institucije, broj završenih i prodatih novih stanova u Republici Srpskoj u trećem tromjesečju 2026. godine veći je u odnosu na prosječan broj završenih i prodatih novih stanova u 2025. godini za 13,8 odsto i u odnosu na treće tromjesečje 2025. godine veći je za jedan odsto.

Kako navode, broj završenih prodatih novih stanova u cijeloj Republici Srpskoj iznosi 921, dok je u Banjaluci taj broj 367.

"Korisna površina završenih i prodatih novih stanova u trećem tromjesečju 2026. godine u odnosu na prosječnu korisnu površinu u 2025. godini veća je za 15,5 odsto i u odnosu na treće tromjesečje 2025. godine veća je za 6,3 odsto", dodaju oni.

Prema podacima, ukupna korisna površina ovih stanova iznosi 48.877 metara kvadratnih, a u Banjaluci 19.568.

"Prosječna cijena završenih i prodatih novih stanova u trećem tromjesečju 2026. godine u odnosu na prosječnu cijenu završenih i prodatih novih stanova u 2025. godini viša je za 2,6 odsto i u odnosu na treće tromjesečje 2025. godine viša je za 8,8 odsto", stoji u njihovom saopštenju.

Kada je riječ o cijenama, iz Republičkog zavoda za statistiku navode da je prosječna cijena kvadrata u trećem tromjesečju u Srpskoj iznosila 3.103 KM, dok je u Banjaluci iznosila 3.887 KM.

Ipak, zanimljivo je da prosječna cijena kvadrata nije najveća u Banjaluci, već u Trebinju. Prema podacima, tamo je u trećem tromjesečju prosječna cijena kvadrata iznosila 4.389 KM.

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Tagovi :

Banjaluka

stanovi

cijena

Republički zavod za statistiku

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