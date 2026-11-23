Na području PU Banjaluka evidentirana je za deset mjeseci ove godine 4.801 saobraćajna nezgoda, što je za 6,6 odsto više nego u istom periodu lani, a u njima su 22 osobe izgubile život, što je povećanje od čak 29,4 odsto.

Prema podacima Policijske uprave Banjaluka, od januara do oktobra 2026. godine zabilježeno je 20 saobraćajnih nezgoda sa smrtnim ishodom, 90 sa teško povrijeđenima i 487 sa lakše povrijeđenim licima, dok su 4.204 nezgode završile sa materijalnom štetom.

"U navedenim saobraćajnim nezgodama su smrtno stradala 22 lica, što je više za 29,4 odsto u odnosu na isti period 2025. godine, kada je smrtno stradalo devet vozača putničkih automobila, tri putnika, jedan suvozač, tri pješaka, tri vozača motocikla, jedan vozač mopeda, jedan vozač traktora, jedan vozač bicikla, a teže su povrijeđena 104 lica, dok je 750 lica zadobilo lakše tjelesne povrede", kazali su oni za "Nezavisne novine".

Motociklisti i električni trotineti sve češće učesnici nezgoda

U saobraćajnim nezgodama, kako dodaju, najčešće učestvuju putnički automobili, kojih je učestvovalo 7.689, te 176 motocikala, 761 teretno vozilo, 83 autobusa, 45 bicikala i 17 lakih ličnih električnih vozila.

"U posmatranom periodu za 2026. godinu evidentirano je 17 saobraćajnih nezgoda u kojima su učestvovali vozači lakih ličnih električnih vozila, dok je u 2025. godini evidentirano devet saobraćajnih nezgoda u kojima su učestvovali vozači lakih ličnih električnih vozila. Vozači motocikala su u periodu od januara do oktobra 2026. godine učestvovali u 172 saobraćajne nezgode, dok su u 2025. godini evidentirane 122 saobraćajne nezgode u kojima su učestvovali vozači motocikala", objasnili su oni.

Odstojanje i vožnja unazad među najčešćim greškama

Kako dodaju, najčešće greške koje su uticale na nastanak saobraćajnih nezgoda su: odstojanje u 996 saobraćajnih nezgoda, vožnja unazad u 564 saobraćajne nezgode, prvenstvo prolaza u 492 saobraćajne nezgode, brzina neprilagođena uslovima i stanju puta u 462 saobraćajne nezgode, mijenjanje saobraćajne trake u 214 saobraćajnih nezgoda, skretanje u 182 saobraćajne nezgode, upravljanje pod dejstvom alkohola preko 1,50 g/kg u 153 saobraćajne nezgode i ostale.

"Broj saobraćajnih nezgoda zavisi od niza međusobno povezanih faktora. Jedan od najznačajnijih i najbitniji je ljudski faktor, zatim broj vozila, intenzitet saobraćaja, stanje putne infrastrukture, vremenski uslovi, tehnička ispravnost vozila, struktura učesnika u saobraćaju i saobraćajna kultura poštivanja saobraćajnih propisa", naveli su oni.

Najviše nezgoda u Ulici krajiških brigada

Kako dodaju, najveći broj saobraćajnih nezgoda ove godine na području grada Banjaluka dogodio se u Ulici krajiških brigada, 200 saobraćajnih nezgoda, u Karađorđevoj ulici 166, Ivana Gorana Kovačića 142 saobraćajne nezgode i dr.

"U posmatranom periodu na području Policijske uprave Banjaluka najveći broj saobraćajnih nezgoda dogodio se u periodu od 12 do 14 časova, a najviše saobraćajnih nezgoda je evidentirano petkom, kada su se desile 774 saobraćajne nezgode", kazali su oni.

Policija apeluje na odgovornu vožnju

Ovim putem apeluju iz Policijske uprave na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajna pravila i propise i da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola, opojnih droga i psihoaktivnih supstanci, da vožnju prilagode uslovima i stanju na putevima, te da odgovornim ponašanjem zaštite sebe i druge učesnike u saobraćaju.