Logo

Upozorenje Banjalučanima: Izvalio se semafor, budite oprezni

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
АТВ редакција
05.11.2026 20:01

Komentari:

0
Upozorenje Banjalučanima: Izvalio se semafor, budite oprezni

Semafor u Ulici kralja Petra Prvog Karađorđevića u centru Banjaluke, neposredno pored zlatare "Gold", izvalio se iz temelja i opasno nakrivio.

Zato toga je Komunalna policija prostor ogradila crvenom trakom sa natpisom "Zabranjen pristup".

Zbog opasnosti po bezbjednost prolaznika građanima je upućen apel da budu posebno oprezni prilikom kretanja ovom dionicom, piše "BL Portal".

Sutra bez semafora na dvije raskrsnice

Vozače sutra, u petak, 6. novembra, očekuje otežano odvijanje saobraćaja na dvije raskrsnice u Ulici kralja Petra Prvog Karađorđevića.

Kako je saopšteno iz Gradske uprave, zbog otklanjanja kvara biće isključeni semafori na raskrsnicama ove ulice sa ulicama Marije Bursać i Milana Tepića.

Isključenje je najavljeno od 9 časova i trajaće do završetka radova.

Iz Gradske uprave apelovali su na sve učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni i imaju razumijevanja zbog otežanog odvijanja saobraćaja.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Banjaluka

semafor

Komentari (0)

Više iz rubrike

Eko Toplane Banjaluka grijanje grejna sezona Banjaluka

Banja Luka

Banjalučani se žale na grijanje, Grad razmatra kupovinu ''Eko Toplana''

3 h

0
Aerodrom Banjaluka

Banja Luka

Lijepe vijesti za putnike: Dodatna četiri leta iz Banjaluke

4 h

0
Gradska uprava Banjaluka je izvršni organ Grada Banjaluka koji sprovodi odluke Skupštine grada i obavlja poslove od značaja za funkcionisanje lokalne zajednice. Nadležna je za oblasti poput urbanizma, komunalnih poslova, obrazovanja, socijalne zaštite, kulture, sporta i lokalnog ekonomskog razvoja.

Banja Luka

Dodjeljuje novac, ali još se ne zna koliko: Banjaluka raspisala javni poziv

5 h

0
Banjaluka: Ušao u pogrešan smjer u kružnom

Banja Luka

Potpuna pometnja u Banjaluci: Vozač zalutao pa se okretao usred kružnog

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima