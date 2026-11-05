Upozorenje Banjalučanima: Izvalio se semafor, budite oprezni

Semafor u Ulici kralja Petra Prvog Karađorđevića u centru Banjaluke, neposredno pored zlatare "Gold", izvalio se iz temelja i opasno nakrivio.

Zato toga je Komunalna policija prostor ogradila crvenom trakom sa natpisom "Zabranjen pristup".

Zbog opasnosti po bezbjednost prolaznika građanima je upućen apel da budu posebno oprezni prilikom kretanja ovom dionicom, piše "BL Portal".

Sutra bez semafora na dvije raskrsnice

Vozače sutra, u petak, 6. novembra, očekuje otežano odvijanje saobraćaja na dvije raskrsnice u Ulici kralja Petra Prvog Karađorđevića.

Kako je saopšteno iz Gradske uprave, zbog otklanjanja kvara biće isključeni semafori na raskrsnicama ove ulice sa ulicama Marije Bursać i Milana Tepića.

Isključenje je najavljeno od 9 časova i trajaće do završetka radova.

Iz Gradske uprave apelovali su na sve učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni i imaju razumijevanja zbog otežanog odvijanja saobraćaja.