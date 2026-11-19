Predsjednik Skupštine grada Banjaluka Ljubo Ninković okončao je današnje skupštinsko zasjedanje, nakon što je razmotren Prijedlog odluke o utvrđivanju naziva ulice "Ulica hrabrih srca", te nastavak zakazao za narednu sedmicu.

Ninković je sjednicu okončao nakon konsultacija sa šefovima klubova i odborničkih grupa u banjalučkoj Skupštini.

"S obzirom na to da na dnevnom redu imamo još dosta važnih tačaka, naročito onih koje se odnose na finansije, uz najavu da gradonačelnik Draško Stanivuković sutra zbog političkih obaveza dio dana ne bi mogao prisustvovati sjednici, dogovorili smo se da nastavak zasjedanja bude sljedeće sedmice", rekao je Ninković na sjednici, prenosi "Srna".

On je dodao da će tačan termin sjednice biti naknadno utvrđen, te da će odbornici biti blagovremeno obaviješteni.

Odbornici su danas diskutovali o Prijedlogu odluke o komunalnom redu, Prijedlogu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama, te više regulacionih planova.