Današnja rasprava pokazala je da se problem zagađenog vazduha u Banjaluci više ne može gurati pod tepih, čak ni kada to pitanje nije na dnevnom redu Skupštine grada. Ova tema je tokom aktuelnog časa zasjenila sve ostale rasprave. Građani Banjaluke očekuju konkretne mjere i jasne odgovore nadležnih, poručila je odbornica SNSD-a.

Današnja rasprava pokazala je da se problem zagađenog vazduha u Banjaluci više ne može gurati pod tepih, čak ni kada to pitanje nije na dnevnom redu Skupštine grada. Ova tema je tokom aktuelnog časa zasjenila sve ostale rasprave. Građani Banjaluke očekuju konkretne mjere i jasne odgovore nadležnih, poručila je odbornica SNSD-a.

"Ono što mi treba da uradimo jeste da te mjere koje izglasamo i da ih i sprovodimo. Ono što je je prijedlog da se napravi jedna vanredna tematska skupština gdje ćemo razgovarati o aerozagađenju. Prije svega bih smanjila broj automobila, svaka porodica ima po 3,4 automobila, napravila bih kontrolu individualnih ložišta koliko se to može uraditi prije svega tih velikih sistema za grijanje. Svakome bih dala da zasadi ne jedno drvo nego više", rekla je Snežana Kutlešić Stević, odbornik SNSD-a u Skupštini grada Banjaluka.

Utvrđivanje najvećih izvora zagađenja, kontrola individualnih ložišta i preispitivanje urbanističke politike treba da budu među prioritetima u rješavanju problema aerozagađenje u gradu, smatra Igor Mandić.

"Prva i osnovna stvar, treba definisati najveće zagađivače, ja vjerujem da su to individualna ložišta, prateći mjerne stanice u gradu, najveće zagađenje je obično u Trnu, Rebrovac, Starčevica, dakle u blizini Ekotoplane i na Kočićevom vijencu gdje postoji još jedna toplana", rekao je Igor Mandić, odbornik Liste za pravdu i red u Skupštini grada Banjaluka.

Banja Luka Grijanje i zagađen vazduh u Banjaluci nisu na dnevnu redu: Šta je usvojeno na sjednici Grada?

Rješavanje problema zagađenja vazduha treba prepustiti stručnjacima, smatraju odbornici. Na njima je kažu, da taj proces podrže kroz usvajanje odluka i budžetsko planiranje.

"Ja bih uradio prije mnogo vremena, već prije nekih pola godine, kada smo prošlu zimu imali tematsku sjednicu, kada smo razgovarali o ovim temama, mislim da stručan tim ljudi treba da se bavi tim pitanjima, ja kao odbornik nemam to znanje da kažem da će jedan filter donese samom poboljšanju kvaliteta vazduha", rekao je Bogoljub Zeljković, odbornik SNSD-a u Skupštini grada Banjaluka", rekao je Bogoljub Zeljković, odbornik SNSD-a u Skupštini grada Banjaluka.

"Ovdje se mora angažovati šira grupa ljudi koja je stručna u toj oblasti, da naprave smjernice, treba i projekat na koji način će se regulisati bar u nekom budućem periodu kvalitet vazduha", rekao je Branislav Čerek, odbornik Narodnog fronta u Skupštini grada Banjaluka.

Dok su se Banjalučani danima gušili u zagađenom vazduhu, iz Gradske uprave vladao je muk, bez zvaničnih upozorenja i preporuka za zaštitu zdravlja. Saopštenja i priča o mjerama stigli su tek juče i danas, u trenutku kada je vjetar već rastjerao zagađenje i učinio vazduh čistijim, a mjerne stanice počele da bilježe znatno povoljnije parametre.

"U posljednjih par dana imamo u velikom dijelu Banjaluke dobre pokazatelje, danas u 9,13,15 časova vazduh je bio bez bez bilo kog procenta iznad onog što može nekim ljudima da predstavlja problem. Eko toplane redovno kontrolišemo, republička inspekcija se u to uključila, druge velike zagađivače imamo identifikovan dvocifren broj, mi to kontrolišemo i pozitivno pritišćemo, građane ne možemo da kažnjavamo", rekao je Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke.

Predsjednik Skupštine grada najavio je da su za 2,3 i 4 decembar planirane tri vanredne sjednice na kojima će odbornici raspravljati o problemima vodosnadbjevanja, javnog prevoza i grijanja.

Kao četvrtu temu izdvojio je zagađenje vazduha i poručio da nadležni imaju dovoljno vremena da dostave potreban materijal kako bi se moglo razmatrati o stanju i problemima u ovoj oblasti.