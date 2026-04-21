Zeljković obišao dječije igralište u Kočićevom vijencu: "Scenografija za horor film"

21.04.2026 11:45

Деватсирана клацкалица као и други мобилијар у Кочићевом вијенцу
Foto: Bogoljub Zeljkovic/X

Ovo nije scenografija za horor film, ovo je igralište u našem gradu. Banjalučko naselje Kočićev vijenac, naveo je odbornik SNSD-a u Skupštini grada Bogoljub Zeljković u objavi na društvenoj mreži Iks.

"Dok Gradska uprava ulaže u ono što dobro izgleda na fotografiji, ovo su stvarne slike našeg grada. Slike nebrige, lošeg održavanja i pogrešnih prioriteta. Slika ovdje zaista govori više od hiljadu riječi", naveo je Zeljković te poručio da je vrijeme da se grad Banjaluka vodi odgovorno zbog naše djece.

