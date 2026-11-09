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Zeljković: Stanivuković da dostavi Nacrt budžeta, nećemo dozvoliti da stvori probleme

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АТВ редакција
09.11.2026 13:18

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Odbornik SNSD-a u Skupštini grada Banjaluka Bogoljub Zeljković.
Foto: ATV

Odbornik SNSD-a u Skupštini grada Banjaluka Bogoljub Zeljković pozvao je gradonačelnika Draška Stanivukovića i Odjeljenje za finansije da do održavanja narednog Kolegijuma Skupštine grada dostave nacrt budžeta za 2027. godinu, kako bi se našao na dnevnom redu naredne sjednice.

"Javna rasprava ne smije biti puka formalnost, niti ćemo prihvatiti da se ona svede na svega tri ili četiri dana zbog kašnjenja Gradske uprave", istakao je Zeljković.

Ukoliko gradonačelnik bude odugovlačio sa dostavljanjem nacrta budžeta i Grad zbog toga uđe u privremeno finansiranje, naveo je on na "Iksu", odgovornost će biti isključivo na njemu.

"Nećemo dozvoliti da svojim kašnjenjem stvori problem, a zatim za blokadu Grada optužuje Skupštinu i odbornike", poručio je Zeljković.

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Tagovi :

Bogoljub Zeljković

Draško Stanivuković

Banjaluka

budžet

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