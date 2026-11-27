Više od 5.000 saobraćajnih nezgoda dogodilo se na području Policijske uprave Banjaluka od početka godine do 20. novembra, a neke od najprometnijih gradskih ulica ujedno su i mjesta na kojima se najčešće bilježe udesi.

Prema podacima Policijske uprave Banjaluka, od 1. januara do 20. novembra evidentirano je ukupno 5.097 saobraćajnih nezgoda.

Nažalost, 20 saobraćajnih nezgoda završilo je smrtnim ishodom, u 104 slučaja bilo je teško povrijeđenih, dok je u 510 nezgoda bilo lakše povrijeđenih osoba. Najveći broj, odnosno 4.463 saobraćajne nezgode, prošao je sa materijalnom štetom.

Kako je za Srpskainfo potvrđeno u Policijskoj upravi Banjaluka, u svim ovim nezgodama život su izgubile 22 osobe, čak 120 osoba zadobilo je teške tjelesne povrede, dok je 799 osoba lakše povrijeđeno.

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Ulice sa najviše saobraćajnih nesreća

Kada je riječ o ulicama u Banjaluci, najviše posla za policiju i ekipe koje izlaze na teren bilo je u Ulici krajiških brigada. Upravo su se tu, od početka godine, pa do 20. novembra dogodile 212 saobraćajne nezgode, što je ovu ulicu svrstalo na prvo mjesto po broju evidentiranih udesa.

Ništa bolja situacija nije ni u Karađorđevoj ulici, koja se nalazi na drugom mjestu sa 175 saobraćajnih nezgoda. Među ulicama u kojima se takođe bilježi veći broj udesa, kako su naveli u PU Banjaluka, izdvajaju se i Ulica Ivana Gorana Kovačića i Bulevar vojvode Stepe Stepanovića.

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Ove ulice svakodnevno su pune automobila, a u saobraćajnim gužvama, posebno u jutarnjim i popodnevnim časovima, dovoljan je trenutak nepažnje da dođe do sudara.

Ipak, gužva nije jedini razlog zbog kojeg dolazi do nezgoda. Često su za volanom problem nepažnja, žurba i nepoštovanje osnovnih saobraćajnih pravila.

Iz Policijske uprave Banjaluka navode nekoliko najčešćih propusta vozača koji dovode do saobraćajnih nezgoda.

"Izvršenom analizom uzroka saobraćajnih nezgoda utvrđeno je da su najčešće greške koje su uticale na nastanak saobraćajnih nezgoda odstojanje, vožnja unazad, prvenstvo prolaza, brzina neprilagođena uslovima i stanju puta, mijenjanje saobraćajne trake, skretanje, te upravljanje pod dejstvom alkohola sa više od 1,50 g/kg", kaže za Srpskainfo Milana Stojanović, portparol Policijske uprave Banjaluka.

Iz Policijske uprave Banjaluka još jednom su apelovali na sve učesnike u saobraćaju da poštuju propise, ne sjedaju za volan pod dejstvom alkohola, opojnih droga i psihoaktivnih supstanci, te da brzinu prilagode stanju i uslovima na putu.