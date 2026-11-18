Autor:ATV redakcija
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Zamjenik ministra odbrane u Savjetu ministara Slaven Galić izjavio je da ovo ministarstvo još nema konkretnih informacija o slučaju manjka 226.000 litara dizel goriva iz vojnog skladišta "Stojkovići" kod Novog Travnika.
"To je sada u nadležnosti Tužilaštva, a nekih konkretnih informacija u vezi s tim i dalje nema", rekao je Galić novinarima.
Zamjenik ministra odbrane u Savjetu ministara Aleksandar Goganović ukazao je u izjavi Srni 28. oktobra da manjak od 226.000 litara dizel-goriva u vojnom skladištu "Stojkovići" kod Novog Travnika predstavlja ozbiljan skandal u sistemu odbrane koji ne smije ostati bez institucionalnog odgovora.
Goganović je naveo da su podaci o nestanku dizel-goriva navedeni u zvaničnom dokumentu Oružanih snaga BiH i komisije koja je formirana, ali je za sva dodatna pitanja uputio na ministra odbrane Zukana Heleza.
On je pozvao Tužilaštvo BiH i druge nadležne institucije da hitno utvrde sve okolnosti nestanka dizel-goriva, krivičnu odgovornost i odgovorne pojedince.
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