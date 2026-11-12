Borjana Krišto odbila mandat u Predstavničkom domu, Konaković izabrao mirovanje

Predsjedavajuća Savjeta ministara Borjana Krišto odbila je osvojeni mandat poslanika u Predstavničkom domu zbog čega će umjesto nje u PD PSBiH ući Marina Pendeš.

Krišto se tako odlučila na odbijanje, umjesto mirovanja. Ona će nastaviti da obavlja funkciju predsjedavajuće Savjeta ministara do formiranja novog saziva.

Centralna izborna komisija prihvatila je zahtjev Elmedina Konakovića da mandat osvojen u Predstavničkom domu stavi u mirovanje, čime će lider NiP-a nastaviti da obavlja funkciju ministra inostranih poslova u Savjetu ministara. Umjesto njega u PD PSBiH će ući Denaid Ovčini Šabanović.