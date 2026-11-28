Poslanik Naroda i Pravde u Skupštini Kantona Sarajevo Aljoša Čampara komentarisao je formiranje novog rukovodstva Skupštine u kojem su po dva člana dobile stranke Trojke i nove većine (SDA, DF i SBiH).

Iako se dugo mislilo kako će taj odnos biti tri prema jedan u korist Trojke, na kraju je SDP pristao da odnos bude 2:2.

Čampara kaže kako je to posljedica političkih prijetnji SDA da će blokirati izbor delegata u Dom naroda FBiH ako SDP ne pristane na džentlmenski dogovor o pod‌jeli mjesta u rukovodstvu.

Gostujući na TVSA, upitan o tome kako je došlo do dogovora između SDP-a i SDA o ovom pitanju, Čampara je rekao:

"Odnos snaga je bio 3:1, to su građani izabrali. A onda, kroz ove razgovore koje smo imali, SDA je prijetila da neće ići u proces delegiranja delegata u Dom naroda ako oni (SDP) ne prihvate taj sporazum i da bude odnos 2:2. Ja ne znam šta stoji u tom sporazumu i kakvi su dogovori među njima. Vid‌jećemo kako će se završiti proces formiranja vlasti i u Federaciji i u BiH. Možda i to ima neke veze s ovim. Možda će SDP biti dio vlasti na nivou FBiH i BiH. Prema nama, prirodno je da vlast formiraju SDA, SBiH i DF, ali znate kako kažu - u politici ima samo vječnih interesa, nema vječitih prijatelja ili neprijatelja", rekao je Čampara.

Smatra kako bi se dogovor SDA i SDP-a oko rukovodstva Skupštine KS mogao preliti na više nivoe vlasti, a onda vratiti na kanton.

"Možda će se to kasnije vratiti na kanton, pa možda ove tri stranke neće biti dio vlasti u KS, nego neke druge, ali vid‌jećemo", rekao je.

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