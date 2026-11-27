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Foto: ATV/Branko Jović

Srpski član i predsjedavajuća Predsjedništva BiH Željka Cvijanović i članovi Predsjedništva Darijana Filipović i Denis Bećirović učestvovaće danas na sastanku lidera Brdo–Brioni procesa u Ohridu.

Sastanku će prisustvovati na poziv predsjednice Sjeverne Makedonije Gordane Siljanovske-Davkove, predsjednice Slovenije Nataše Pirc Musar i predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića.

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