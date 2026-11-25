Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je za ATV na samitu EU - Zapadni Balkan da je neophodno otvoreno razgovarati o zastojima na evropskom putu BiH, sagledati propuste obje strane, ali i razmotriti sva pitanja koja opterećuju odnose BiH i Evropske unije.

Cvijanovićeva je istakla da je samit dobar format u kojem se mogu razmijeniti mišljenja sa predstavnicima ostalih zemalja regiona, te da evropski put BiH zaslužuje ozbiljniji pristup nego što je to do sada bio slučaj.

"Očekujem da je ovaj sastanak u funkciji upravo toga da otvoreno razgovaramo o tome šta su bili propusti sa obje strane i vjerujem da bi mogao poslužiti boljem razumijevanju u budućnosti“, rekla je Cvijanovićeva.

Govoreći o trenutnoj poziciji BiH na evropskom putu, Cvijanovićeva je ukazala na to da je BiH prilično daleko od ispunjavanja formalnih i operativnih zadataka, ali i postizanja političke saglasnosti o preostalim otvorenim pitanjima.

"Iz prošlog perioda ostala su pitanja vezana za dva zakona, ostalo je pitanje vezano za glavnog pregovarača. Imamo različita mišljenja u okviru BiH, što nije čudo jer o mnogim pitanjima imamo različita mišljenja“, navela je Cvijanovićeva.

Ona je izrazila očekivanje da bi samit mogao poslužiti približavanju stavova i pronalaženju racionalnog pristupa u svijetu u kojem se dešavaju mnoge stvari koje su donedavno bile nezamislive.

"Vjerujem da ćemo moći i mi da postavljamo neka pitanja, a ne da se samo nas pita. Ovo doživljavam kao jedno partnerstvo gdje treba da pokažemo mnogo više razboritosti, iskrenosti i racionalnog pristupa prema onome što jesu aktuelna pitanja, ali i što jesu opterećujuća pitanja za BiH“, poručila je Cvijanovićeva.

Srpski član Predsjedništva BiH ukazala je i na potrebu razgovora o posljedicama intervencija stranog faktora u BiH, statusu nametnutih zakona, vraćanju institucija domaćoj upravi, ali i suštini reformi koje se sprovode na evropskom putu, posebno kada je riječ o pravosuđu.

"Šta znači suštinska reforma? Je li to samo ono što prenosite sa entiteta na nivo BiH ili reforma znači pravljenje boljeg ambijenta? Da li takvim reformama pravimo kozmetičku stvar ili pravimo ambijent koji će biti bolji za građane“, upitala je Cvijanovićeva.

Ona je naglasila značaj otvaranja dijaloga i razgovora o svim pitanjima koja opterećuju međusobne odnose.