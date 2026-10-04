Dan žalosti u Jablanici: Dvije godine od stradanja 19 mještana u poplavi

U Jablanici je danas Dan žalosti povodom dvije godine od pogibije 19 mještana u poplavama koje su zahvatile ovu opštinu.

Dan žalosti obilježava se spuštanjem zastava na pola koplja na zgradi opštine, te na zgradama javnih preduzeća, ustanova i drugih institucija na području Jablanice.

Na Dan žalosti ne mogu se održavati programi kulturno-zabavnog karaktera na javnim mjestima.

Javne ustanove i organizatori kulturnih, sportskih i drugih manifestacija, fizičke i pravne osobe koja obavljaju ugostiteljsku djelatnost, kao i elektronski i drugi mediji sa područja opštine, dužni su svoje programe i sadržaje da prilagode obilježavanju ovog dana.

U poplavama koje su u noći sa 3. na 4. oktobar pogodile Donju Jablanicu stradalo je 19 osoba.

O ovom slučaju istražni organi u BiH već dvije godine vode istragu, prenosi Srna.