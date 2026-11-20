Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je da odluka Ustavnog suda BiH kojom želi da ospori veto srpskog člana Predsjedništva Željke Cvijanović ne može i neće proći.

Dodik je istakao da krnji Ustavni sud ruši Ustav BiH.

"Odluka Narodne skupštine Republike Srpske ne podliježe nikakvim ocjenama. Narodna skupština po Ustavu ima pravo da na izjavu člana Predsjedništva donese odluku dvotrećinskom većinom i oni udaraju na to. To ne može više proći i neće proći", rekao je Dodik i dodao:

"Sarajevska čaršija najviše radi na razbijanju BiH. Tu se radi o običnom hohštapleraju".

Dodik je ukazao na licemjerje krnjeg Ustavnog suda.

"Digneš tri prsta i odeš u zatvor, a oni razvijaju ratne zastave. Da im sto ustavnih sudova dođe neće nijednu zastavu takozvane Armije BiH istaći", poručio je Dodik.

Kako kaže, ovo je tipična zavjera i najavio konkretne poteze kadra SNSD-a u Savjetu ministara.

"Ovo je tipična muslimanska zavjera protiv Srba i Republike Srpske. Nijedan član Savjeta ministara koji je iz SNSD-a neće donijeti nijednu odluku u Savjetu ministara dok se ovo ne povuče", jasan je Dodik.