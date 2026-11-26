Dva pripadnika Oružanih snaga BiH udaljena su s dužnosti zbog manjka 226.000 litara dizel-goriva u vojnom skladištu "Stojkovići" kod Novog Travnika.

Ovu informaciju je potvrdio načelnik Zajedničkog štaba OSBiH, general-pukovnik Gojko Knežević.

Knežević je rekao da je kompletnu istragu preuzelo Tužilaštvo BiH, a da su u nju uključeni i SIPA i Generalni inspektorat Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH.

Zbog istrage koja je u toku, kako je rekao, ne može iznositi više detalja, ali se nada da će biti utvrđene sve okolnosti jer je riječ o ozbiljnim količinama goriva.

"Imamo mi svoje procjene, ali procjene su jedno, a drugo je ono što će sama istraga na kraju pokazati", rekao je Knežević.

Ministar odbrane u Savjetu ministara BiH Zukan Helez rekao je da nije poznato kada je gorivo počelo nestajati.

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Prema njegovim riječima, moguće je da se to dešavalo prije 10 ili 20 godina, ali i u posljednjih nekoliko mjeseci. Istakao je da je manjak otkrilo aktuelno rukovodstvo, koje je u istragu uključilo sve nadležne institucije, od Tužilaštva i sudova na nivou BiH do službi i inspektorata u sistemu odbrane.

Ko su udaljeni pripadnici i kolika je vrijednost nestalog goriva, na konferenciji nije rečeno.

Na konferenciji je bilo riječi i o pripadniku OSBiH kod kojeg su pronađena opojna sredstva. Knežević je rekao da je on udaljen s dužnosti do okončanja postupka te da će se, osim disciplinskim postupkom, slučajem baviti i tužilaštvo jer postoje elementi krivičnog d‌jela.

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Helez je potvrdio da je taj pripadnik privremeno suspendovan do okončanja sudskog postupka. Dodao je da nijedan sistem nije imun na ono što se dešava u društvu te da su narkotici veliki problem u BiH, s kojim se policijske agencije i tužilaštva suočavaju svakodnevno, piše Kliks.

Knežević je upozorio da ovakvi postupci često predugo traju jer disciplinski ne može biti okončan prije sudskog, što, kako je ocijenio, na određeni način pogoduje onima koji se bave takvim radnjama.

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"Imamo tu i drugih izazova, kao što su kladionice i tako dalje. Sve su to pošasti koje nisu dobre, kako za društvo u cijelosti tako i za pripadnike ovog sistema", rekao je Knežević.

Ministarstvo odbrane BiH krajem septembra saopćilo je da ozbiljno pristupa navodima o nestanku goriva iz skladišta "Stojkovići" i da je formiran tim za provjere.