Za poziciju predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH u igri je nekoliko kandidata, a najviše kandidatura iz stranačkih odbora SDA dosad je dobio potpredsjednik stranke Edin Ramić, saznaje Kliks.

Ramića su, prema informacijama Kliksa, već predložili svi regionalni odbori SDA iz Republike Srpske, kao i kantonalni odbori u Kantonu Sarajevo, Bosansko-podrinjskom kantonu i Posavskom kantonu. Prijedlog bi trebao stići i iz Zeničko-dobojskog kantona.

Odluka još nije konačna, ali prema saznanjima sve ide u pravcu Ramićeve kandidature.

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Takođe, prema saznanjima predsjednik SDA Bakir Izetbegović i Halid Genjac trebali bi ući u Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH.

Ramić je potpredsjednik SDA, a na Opštim izborima 4. oktobra izabran je za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske.