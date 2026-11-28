Autor:ATV redakcija
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Za poziciju predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH u igri je nekoliko kandidata, a najviše kandidatura iz stranačkih odbora SDA dosad je dobio potpredsjednik stranke Edin Ramić, saznaje Kliks.
Ramića su, prema informacijama Kliksa, već predložili svi regionalni odbori SDA iz Republike Srpske, kao i kantonalni odbori u Kantonu Sarajevo, Bosansko-podrinjskom kantonu i Posavskom kantonu. Prijedlog bi trebao stići i iz Zeničko-dobojskog kantona.
Odluka još nije konačna, ali prema saznanjima sve ide u pravcu Ramićeve kandidature.
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Takođe, prema saznanjima predsjednik SDA Bakir Izetbegović i Halid Genjac trebali bi ući u Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH.
Ramić je potpredsjednik SDA, a na Opštim izborima 4. oktobra izabran je za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
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