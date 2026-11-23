Potpredsjednik krnjeg Ustavnog suda BiH Valerija Galić dala je izjavu o neslaganju sa odlukom kojom je osporen veto srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović.

Odluku je donijelo sedmoro sudija na plenarnoj sjednici 19. novembra, a Galićeva je dala izjavu o neslaganju.

BiH Krnji Ustavni sud BiH "oborio" veto Željke Cvijanović

"U smislu člana 43 stav /1/ Pravila Ustavnog suda, potpredsjednik Valerija Galić je dala izjavu o neslaganju", navodi se u odluci objavljenoj na stranici krnjeg Ustavnog suda BiH.

Krnji Ustavni suda BiH osporio je odluke srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović i Narodne skupštine Republike Srpske o štetnosti po vitalni interes Srpske odluke Predsjedništva BiH o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH koja je donesena bez konsenzusa.

Cvijanović je pokrenula mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa Republike Srpske zbog preglasavanja u Predsjedništvu BiH, ukidanja konsenzusa u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika i povratka stranih članova, kao i zbog toga što se Komisija miješa u prostorno planiranje i imovinska prava entiteta.

Njenu odluku da pokrene zaštitu vitalnog nacionalnog interesa potvrdila je Narodna skupština Republike Srpske.

Zahtjev za ocjenu ustavnosti pokrenuo je tadašnji predsjedavajući Predsjedništva BiH Denis Bećirović.