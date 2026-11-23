Autor:ATV redakcija
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Potpredsjednik krnjeg Ustavnog suda BiH Valerija Galić dala je izjavu o neslaganju sa odlukom kojom je osporen veto srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović.
Odluku je donijelo sedmoro sudija na plenarnoj sjednici 19. novembra, a Galićeva je dala izjavu o neslaganju.
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Krnji Ustavni sud BiH "oborio" veto Željke Cvijanović
"U smislu člana 43 stav /1/ Pravila Ustavnog suda, potpredsjednik Valerija Galić je dala izjavu o neslaganju", navodi se u odluci objavljenoj na stranici krnjeg Ustavnog suda BiH.
Krnji Ustavni suda BiH osporio je odluke srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović i Narodne skupštine Republike Srpske o štetnosti po vitalni interes Srpske odluke Predsjedništva BiH o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH koja je donesena bez konsenzusa.
Cvijanović je pokrenula mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa Republike Srpske zbog preglasavanja u Predsjedništvu BiH, ukidanja konsenzusa u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika i povratka stranih članova, kao i zbog toga što se Komisija miješa u prostorno planiranje i imovinska prava entiteta.
Njenu odluku da pokrene zaštitu vitalnog nacionalnog interesa potvrdila je Narodna skupština Republike Srpske.
Zahtjev za ocjenu ustavnosti pokrenuo je tadašnji predsjedavajući Predsjedništva BiH Denis Bećirović.
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