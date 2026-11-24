Zamjenik ministra odbrane u Savjetu ministara Aleksandar Goganović izjavio je za Srnu da Republika Srpska još jednom pokazuje da je politički i institucionalno najstabilniji dio BiH.

"Dok drugi još razmišljaju kako da formiraju vlast, Republika Srpska već u decembru može imati novu vladu. To je razlika između politike koja ima jasan pravac i politike koja se svodi na beskrajne pregovore", poručio je Goganović.

On je naglasio da Igor Dodik ima politički legitimitet potvrđen izbornim rezultatom, ali i značajne međunarodne kontakte.

"Podsjetiću da je upravo Igor Dodik doveo Donalda Trampa Mlađeg u Banjaluku. To dovoljno govori o njegovim kontaktima i mogućnostima da Republiku Srpsku predstavlja na međunarodnoj sceni", istakao je Goganović.

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Osvrćući se na reakcije iz Federacije BiH, Goganović je poručio da ne razumije zašto se pojedini tamošnji političari toliko bave izborom mandatara u Republici Srpskoj.

"Nas ne zanima ko će biti mandatar u Federaciji. Ne miješamo se u njihove političke procese i isto očekujemo od njih. O Vladi Republike Srpske odlučuju institucije Srpske, a ne političari iz Federacije“, naglasio je Goganović.

On je zaključio da SNSD, pod rukovodstvom Milorada Dodika, nastavlja politiku institucionalne stabilnosti, ekonomskog razvoja i jačanja međunarodnih veza, sa ciljem boljeg životnog standarda građana i snažnijeg međunarodnog pozicioniranja Republike Srpske, prenosi Srna.