Građani sve zaduženiji: Krediti premašili 15 milijardi KM

Ukupna zaduženost stanovništva na kraju septembra dostigla je 15,83 milijarde maraka. To je za 1,75 milijardi više nego u istom periodu lani. Najveći dio tog novca, čak 69,5 odsto, odnosi se na potrošačke, odnosno nenamjenske kredite.

"Dio kreditnih zaduženja stanovništva se odnosi na stambene kredite, i to:

-za izgradnju i kupovinu novih stambenih jedinica 2,67 milijardi KM (16,9%),

-za kupovinu postojećih stambenih jedinica 1,58 milijardi KM (9,9%)

-stambeni krediti za popravku postojećih stambenih jedinica 23,7 miliona KM (0,2%).

Preostali dio kredita stanovništvu, koji se odnosi na kupovinu automobila, kredite za poduzetništvo i kredite po kartičnom poslovanju, iznosio je 556,2 miliona KM (3,5%)", navode iz Centralne banke BiH.

Na rast zaduživanja utiču i veća primanja, ali i rast cijena. Građani zbog viših plata imaju veću kreditnu sposobnost, dok ih istovremeno inflacija i poskupljenja primoravaju da se sve češće oslanjaju na bankarske kredite kako bi zadovoljili životne potrebe.

"Što se tiče banaka i generalno same potražnje za kreditnim sredstvima, mi smo, evo, i više puta govorili da bilježimo povećanje potražnje za kreditima, kako stambenim, tako i potrošačkim. Te smo u više navrata i upozoravali da postojeći limiti u kontekstu potrošačkog kreditiranja, koji sada iznose 10.000 konvertibilnih maraka, možda više nisu adekvatni i da ne bi bilo loše razmotriti i njihovu promjenu, odnosno povećanje", rekao je Edis Ražanica, direktor Udruženja banaka BiH.

Iako je zaduživanje za mnoge način da finansiraju veće kupovine i potrebe, ekonomisti savjetuju da građani pažljivo biraju vrstu kredita i, kad god je moguće, opredijele se za namjensko zaduživanje

"Moramo pratiti trend manje konzervativnosti kada je riječ o domaćim bankama zbog nešto značajnijeg rasta prosječnih plata u proteklih par godina u BiH što je dozvolilo bankama da adekvatnije i lakše i za višim povjerenjem plasiraju potrošačke nenamjenske ili neke druge kredite prema našem građađanstvu", rekao je Admir Čavalić, ekonomista.

Poseban vid zaduživanja predstavljaju mikrokrediti, kod kojih su kamatne stope znatno više nego kod banaka. Prema podacima Agencije za bankarstvo Republike Srpske, obaveze građana po osnovu kredita kod mikrokreditnih organizacija na kraju prvog polugodišta premašile su 823 miliona maraka, uz rast od osam odsto u odnosu na kraj prošle godine. Prosječne efektivne kamatne stope iznosile su oko 43 odsto.