"Kada je u pitanju nestanak nafte na području Novog Travnika, ja ne znam kad je to počelo, to je moglo biti prije 20 godina, prije 10 godina, u zadnjih nekoliko mjeseci, ali ono na šta sam ponosan je da smo mi to otkrili i da smo uključili u istragu sve relevantne isntitucije, od tužilaštva, sudova, do naših ljudi koji su zaduženi za to", rekao je Helez novinarima.

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On je naglasio da se nada da će istraga do kraja otriti ko su počinioci, te da niko neće pobjeći od pravde i zakona:

"Nadam se da ćemo to dovesti do kraja, i da ćemo otkriti ko su ti ljudi da su to nečasni ljudi ko god je to uradio, i da ćemo otkriti od kada je to. Ako je neko mislio da će se sakriti odlaskom u penziju, a to je nekad započeo, mi ćemo sve to otkriti i niko neće pobjeći od zakona i pravde", poručio je Helez.