"Bećirović se u punom kapacitetu vraća u učešće u radu kroz organe SDP-a". Rekao je ovo federalni premijer i lider SDP-a Bosne i Hercegovine, Nermin Nikšić, govoreći o ulozi o Denisa Bećirovića u SDP-u u intervjuu za Juronjuz.

Nikšić je rekao i da je dogovoreno da se Bećirović obrati na Kongresu SDP-a zakazanom za 6. decembar.

"Denis se više sljedeći put ne može kandidovati za člana Predsjedništva BiH i meni je sasvim prihvatljivo sa se ponovo pozicionira u SDP-u. Na Kongresu će se obratiti izlaganjem o međunarodnom položaju, statusu i budućnosti BiH, rekao je Nikšić

Upitan je i o mogućim nasljednicima na čelu stranke i da li bi to mogao biti Bećirović, na što je Nikšić rekao “naravno da može, ne samo on, može me zamijeniti kao bilo koji trenutni član SDP-a koji se kandiduje i dobije podršku članova”.

Nikšić je rekao i da ima svoje favorite, ali nije govorio o imenima.

"Naravno da imam, ali nije u redu, kad dođe vrijeme za to. Zavisno od toga ko će se kandidovati", rekao je Nikšić.

Podsjetimo, SDP će 6. decembra održati vanredni Kongres na kojem se neće birati novi predsjednik, već će se razmatrati pozicija ove partije u eventualnim razgovora oko formiranje nove vlasti.