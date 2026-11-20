Institucije Republike Srpske nastaviće da podržavaju uspješne učenike u Srpskoj koji na takmičenjima postižu odlične rezultate i koji su pokazali da imaju želju za uspjehom i povećanjem znanja, čime doprinose zajednici u kojoj žive, izjavila je danas u Banjaluci srpski član i predsjedavajuća Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

"Želim da budemo zajedno, da nastavimo da dajemo podršku našim talentovanim i uspješnim učenicima, da pokušamo zajedno da usmjeravamo njih, ali i nas kao zajednicu da bi postizali i bolje rezultate", rekla je Cvijanovićeva prije početka svečanog prijema za učenike osnovnih i srednjih škola u Republici Srpskoj koji su u protekloj školskoj godini osvojili jedno od prva tri mjesta na republičkim i međunarodnim takmičenjima i konkursima.

Ona vjeruje da ovi učenici mogu biti motivacioni faktor za sve ostale koji žele da ulažu u svoje znanje, da se dokažu i budu na usluzi društvu u kojem žive.

Cvijanovićeva je čestitala učenicima, ali i prosvjetnim radnicima koji su doprinijeli đačkim uspjesima, ali i njihovim porodicama.

Posebna radost uvijek su susreti sa mladim ljudima koji svojim vrhunskim rezultatima, znanjem i trudom zaslužuju priznanje. Danas smo u Vladi Republike Srpske učenicima osnovnih i srednjih škola uručili nagrade za njihova izuzetna postignuća. Svaki njihov uspjeh podsticaj je i obaveza da nastavimo da ulažemo u obrazovanje i stvaramo uslove u kojima će mladi ljudi moći ovdje da razvijaju svoje talente i ostvaruju potencijal. Čestitam nagrađenim učenicima, njihovim profesorima i roditeljima, koji su dio ovih uspjeha, uz želju da im budućnost donese još mnogo razloga za radost i ponos. — Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) November 20, 2026

Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović rekao je da su ovi učenici najbolji ambasadori obrazovnog sistema Srpske, svojih škola, lokalnih zajednica, ali i Republike Srpske.

"Njihovi uspjesi treba da posluže budućim generacijama i budu im podstrek. Njima i njihovim mentorima, ali i roditeljima, želim da im ovo ne predstavlja krajnji cilj već podstrek za dalji predan rad", rekao je Golubović.

Direktor trebinjske Gimnazije Dobroslav Slijepčević rekao je da prosvetni radnici ulažu svakodnevne napore i trud da daju adekvatnu podršku sjajnoj djeci koja svake godine postižu sve bolje rezultate.

On je ukazao da ne izostaje ni podrška nadležnih republičkih institucija, s ciljem stvaranja boljih uslova za rad i postizanje dobrih rezultata.

Prvo mjesto na republičkom takmičenju iz srpskog jezika i književnosti osvojila je učenica Osnovne škole "Petar Kočić" iz Nove Topole Marija Cerovac koja je rekla da je ponosna na sebe, ali i na one koji su je podržavali, te da je lijepo iskustvo kada imaš mogućnost da naučiš nešto novo o svom jeziku.

Vuk Janković, koji je osvojio zlatnu medalju na Međunarodnoj matematičkoj olimpijadi u Šangaju i bronzanu medalju na Međunarodnoj olimpijadi iz fizike u Kolumbiji, istakao je da ovakvi događaji mnogo govore o podršci koju im pružaju institucije, vjerujući da će takva podrška u budućnosti biti obostrana.

"Na takmičenjima imate priliku da predstavite svoju zajednicu, školu, Republiku Srpsku. Nadam se da smo mi to uspjeli da učinimo u najboljem svjetlu", rekao je Janković.