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Invalida napali psi, pa pao u korito rijeke: Nije mu bilo pomoći

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Autor:

ATV redakcija
21.08.2026 10:55

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Инвалида напали пси, па пао у корито ријеке: Није му било помоћи
Foto: ATV

Preminuo je Nihad Obralija, muškarac iz Kaknja kojeg su prije nekoliko dana napali psi lutalice.

Riječ je o osobi sa invaliditetom koja je bila u invalidskim kolicima, a nakon napada pasa pala je u korito rijeke.

Nakon toga je nekoliko dana bio u komi, a juče je preminuo.

Iza Nihada Obralije ostali su brojna porodica i rodbina. Sahrana će biti obavljena danas na mezarju Obre, piše Avaz.

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Tagovi :

napad psa

pas

Lica sa invaliditetom

Kakanj

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