Invalida napali psi, pa pao u korito rijeke: Nije mu bilo pomoći

Preminuo je Nihad Obralija, muškarac iz Kaknja kojeg su prije nekoliko dana napali psi lutalice.

Riječ je o osobi sa invaliditetom koja je bila u invalidskim kolicima, a nakon napada pasa pala je u korito rijeke.

Nakon toga je nekoliko dana bio u komi, a juče je preminuo.

Iza Nihada Obralije ostali su brojna porodica i rodbina. Sahrana će biti obavljena danas na mezarju Obre, piše Avaz.