Invalida napali psi, pa pao u korito rijeke: Nije mu bilo pomoći

Autor:ATV redakcija
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Preminuo je Nihad Obralija, muškarac iz Kaknja kojeg su prije nekoliko dana napali psi lutalice.
Riječ je o osobi sa invaliditetom koja je bila u invalidskim kolicima, a nakon napada pasa pala je u korito rijeke.
Nakon toga je nekoliko dana bio u komi, a juče je preminuo.
Iza Nihada Obralije ostali su brojna porodica i rodbina. Sahrana će biti obavljena danas na mezarju Obre, piše Avaz.
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