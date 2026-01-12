Izborna pobjeda Trampa i Orbana označiće kraj unutarizacije BiH

Izborna pobjeda Trampa i Orbana značiće kraj politike tutorstva nad BiH i njene dalje unitarizacije - jasan je Milorad Dodik. Kaže da muslimanska politička elita i njeni medijski sateliti panično priželjkuju poraz Donalda Trampa i Viktora Orbana na ovogodišnjim izborima, jer znaju da bez stranih mentora gube jedino oružje koje imaju – pritisak velikih sila na Republiku Srpsku i srpski narod s ciljem stvaranja unitarne BiH.

„Oni se suprotstavljaju ovome i nastoje da situaciju malo smire, da sačekaju da prođe Tramp, a onda da nastave djelovati kao prije godinu dana. Orban je naš prijatelj. On vodi razumnu politiku i kada govori o konceptu suverenih naroda i država, govori i u naše ime. Orban je naš prijatelj. Orban vodi razumnu politiku, onda kada govori o konceptu suverenih naroda i država govori i u ime nas", rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Promjena garniture u SAD-u je učinila da Republika Srpska nema više ponižavajući tretman, poruka je politikologa. Želje političkog Sarajeva o porazu Orbana i Trampa ogledaju se u tome da se u BiH vrati prethodna postavka američkih diplomata, poručuje Miloš Šolaja.

"To je želja da se vrati na neke stare pozicije kroz koje bi političke garniture u Sarajevu imale nekakav uticaj na te politike iako se te politike oblikuju u samim državama i one zavise od samih država. Diplomatija je tu jedan alat nego što je izvor moći u samim državama primaoca", rekao je profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjaluci Miloš Šolaja.

U Sarajevu priželjkuju pad Orbana i Trampa kao put ka slabljenju Srpske, poruka je politikologa Vlade Simovića.

"To je veoma jednostavna politika - što Republika Srpska izgubi više prijatelja i saradnika, kako u SAD tako i Mađarskoj, to će biti lakše dijelu bošnjačke političke elite koja se zalaže za ukidanje Republike Srpske da ostvari svoje namjere, a to je centralizacija BiH", rekao je politikolog Vlade Simović.

Ove godine u novembru održavaju se izbori za američki kongres ,što je praksa na svake dvije godine, tzv međuizbori, jer se održavaju na pola predsjedničkog mandata. O ishodu glasanja zavisi hoće li izabrani predsjednik moći provoditi svoj program uz podršku Kongresa ili će naići na otpor i pat-poziciju. Radi se o tzv. "testu" za predsjednika.

Najvažniji izborni proces u Evropi biće održan na proljeće ove godine, kada će građani Mađarske izaći na birališta.