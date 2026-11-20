Zlatko Knežević, bivši sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, rekao je da ne postoji pravo da Ustavni sud preispituje odluku člana Predsjedništva BiH.

On je, komentarišući odluku Ustavnog suda BiH, koji je van snage stavio izjavu Željke Cvijanović, člana Predsjedništva BiH, o ugroženosti vitalnog nacionalnog interesa Republike Srpske, kao i odluku Narodne skupštine Republike Srpske kojom je ta izjava potvrđena, rekao da je nezamislivo da Ustavni sud BiH sebi daje za pravo da procjenjuje “ustavno pravo člana Predsjedništva da izjavi povredu entitetskog interesa”.

BiH Dodik nakon odluke Ustavnog suda: Nema odluka u Savjetu ministara dok to ne povučete

“To je jedno. Drugo, nema pravo da odlučuje o nečemu o čemu je više od dvije trećine narodnih poslanika izabranih u Narodnu skupštinu potvrdilo kao povredu entitetskog interesa”, rekao je Knežević za "Nezavisne".

On je rekao da odluka Ustavnog suda BiH nema veze ni sa Ustavom BiH ni sa tumačenjem Ustava te da je ta odluka neshvatljiva za bilo koga ko se bavi ustavnim pravom da je Ustavni sud BiH to mogao uraditi.

“Onog momenta kada je Narodna skupština to potvrdila sa dvije trećine glasova, ja više ne razumijem šta je Ustavni sud BiH imao sa tim. To je bilo nedopustivo za odlučivanje. Ovo je prvi put, i ovo je neprihvatljiv način više, ne modeliranja Ustava i ne tumačenja Ustava, nego uzimanje u ruke prava koja ne postoje. Ne postoji pravo Ustavnog suda da preispituje odluku člana Predsjedništva BiH i to je suština”, rekao je Knežević.

On je naveo da ne postoji ni pravo Ustavnog suda da preispituje da li je trebala ili nije trebala dvotrećinska većina u Narodnoj skupštini o nečemu odlučiti ili ne odlučiti.

BiH Krnji Ustavni sud BiH "oborio" veto Željke Cvijanović

“Ovo je jedan od najopasnijih udara na ustavnu poziciju Bosne i Hercegovine. Šta ćemo sutra, ako dva člana Predsjedništva, ili dvije članice Predsjedništva, počnu da donose sve odluke sa 2:1”, rekao je Knežević.

Naglasio je i da Republika Srpska treba hladne glave da razmisli šta dalje te da postoji nekoliko modaliteta odgovora. Naveo je i da, prije svega, Narodna skupština Republike Srpske treba da odgovori na ovo paraustavno otimanje nadležnosti Narodne skupštine.