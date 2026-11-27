Član Kolegijuma Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, iz reda bošnjačkog naroda, odnosno iz SDA, biće Mirsad Zaimović, potvrdio je za ATV izvor iz SDA.

Zaimović je godinama unazad bio jedan od ključnih ljudi SDA u Parlamentu FBiH. U pet mandata, sa prekidima, biran je u Predstavnički dom, a u mandatu od 2019. do 2022. godine obavljao je funkciju predsjedavajućeg.

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Po struci je ekonomista i spada u red umjerenih političara. Njegov rad na čelu Parlamenta obilježila je pandemija virusa korona. Uprkos kritikama opozicije na račun njegovog rada, njegov stil rukovođenja karakterisao je tolerantan pristup.

Obavljao je niz funkcija u BH Telekomu, a od 2015. do 2018. godine bio je generalni direktor ovog značajnog javnog preduzeća.

Zahiragić, prvi među poslanicima SDA u PS BiH

Šef Kluba poslanika SDA, prema dosad poznatoj raspodjeli funkcija, biće Haris Zahiragić.

Zahiragić je u dva mandata biran u Skupštinu Kantona Sarajevo, a u prethodnom mandatu je iz kantonalne skupštine izabran u Klub Bošnjaka Doma naroda Parlamenta FBiH.

Završio je Pravni fakultet, a istakao se kao jedan od lidera Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu.

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Na posljednjim izborima osvojio je približno 31.500 glasova. Za razliku od Zaimovića, spada u red političara izrazito oštrog i konfrontirajućeg nastupa.

Nezir Pivić mandatar za sastav Vlade FBiH

Ono što je do sada poznato jeste da bi mandatar za sastav Vlade FBiH trebalo da bude zenički kadar SDA, Nezir Pivić.

Pivić je aktuelni premijer Zeničko-dobojskog kantona. U prethodnom mandatu bio je poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, a mandat je osvojio i na ovim izborima, ali ga je stavio u mirovanje.

Doktor je pravnih nauka i spada u red istaknutih pravnika među kadrovima SDA. Dva puta je obavljao funkciju zamjenika ministra pravde BiH.

Kada je riječ o Parlamentu FBiH, član Kolegijuma Predstavničkog doma trebalo bi da bude Adnan Efendić.

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Inače, danas zasjeda Predsjedništvo SDA, a na dnevnom redu su upravo personalna rješenja za funkcije u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti.

Iako se spekuliše o različitim imenima, malo toga je zasad poznato kada je riječ o kadrovskim rješenjima za ministarske pozicije, predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH, ali i delegate u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH.