Konstitutivna sjednica novog saziva Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH biće održana u utorak, 1. decembra, potvrđeno je Srni iz parlamenta.

Novi saziv Predstavničkog doma, prema mandatima koje je utvrdila Centralna izborna komisija (CIK) BiH nakon izbora održanih 4. oktobra, činiće šest poslanika iz SNSD-a, i to Milorad Kojić, koji je privremeni zamjenski mandat dobio nakon što je Srđan Amidžić stavio mandat u mirovanje, Snježana Novaković Bursać, Obren Petrović, Sanja Vulić, Sandra Erkić i Radovan Višković.

SDS će imati dva poslanika Želimira Neškovića i Darka Babalja, kao i Pokret "Sigurna Srpska" Branislava Borenovića i Igora Radojičića.

Iz HDZ-a BiH u Predstavničkom domu sjediće Predrag Kožul, Antea Čilić, Marinko Čavara i Marina Pendeš, koja je privremeni zamjenski mandat dobila nakon što je u mirovanje mandat stavila Borjana Krišto.

Poslanici SDA biće Šemsudin Dedić, Šerif Špago, Haris Zahiragić, Mirsad Zaimović, Spahija Kozlić, koji je privremeni mandat dobio umjesto Refika Lende, Melika Mahmutbegović, Muamer Zukić, Midhat Čaušević i Mirela Avdić.

SDP će imati pet poslanika, i to Albina Muslića, Sašu Magazinovića, Irnu Imamović, koja je privremeni mandat dobila umjesto Zukana Heleza, Jasmina Imamovića i Azru Okić, SBiH Džemala Smajića, Zijada Krnjića i Amru Švrakić, DF Zlatana Begića i Dženana Đonlagića, dok bi iz NiP-a u poslaničke klupe trebalo da sjednu Elmedin Konaković i Denis Zvizdić.

Po jedan mandat imaju Naša stranka, koju će predstavljati Sabina Ćudić, NES Jasmin Emrić, Hrvatska petorka Ilija Cvitanović, Lista "Za pravdu i red" Nenad Grković, Ujedinjena Srpska Milan Petković, DNS-NPS Nenad Nešić i DEMOS Nedeljko Jović.

Početak sjednice planiran je u 12.00 časova, prenosi "Srna".