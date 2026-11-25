"Nikakve bošnjačke političke manipulacije, istorijski falsifikati i pokušaji revizije prošlosti ne mogu promijeniti tu činjenicu. Uzalud pokušavaju da jedan datum iz svoje političke interpretacije istorije predstave kao praznik svih naroda u BiH. To nije zajednički praznik, niti će ikada biti", napisao je on na Instagramu.

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Istakao je da ne postoji zakon o praznicima na nivou BiH, niti odluka nadležnih institucija kojom je 25. novembar utvrđen kao dan državnosti.

"Oni, koji su rušili Jugoslaviju devedesetih godina prošlog vijeka, danas bi da praznuju nešto što je nastajalo u vremenu kada je stvarana ista ta Jugoslavija. Posebno je licemjerno da se danas pozivaju na ZAVNOBiH, a 1. marta 1992. godine su srušili tekovine 25. novembra. Srpska neće učestvovati u tom falsifikovanju istorije, niti će prihvatiti da joj Sarajevo nameće šta treba da slavi. Njihove iluzije nas ne zanimaju", naveo je on.

Poručio je da neka konačno prihvate političku realnost.

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"Današnja BiH nije zasnovana na njihovim interpretacijama ZAVNOBiH-a, već na Dejtonskom sporazumu, koji je BiH definisao kao zajednicu dva entiteta i tri konstitutivna naroda. Svako nastojanje da se taj poredak zamijeni unitarističkim konceptom predstavlja direktan udar na Dejton i ravnopravnost naroda. BiH može biti isključivo dejtonska ili je neće biti", rekao je on.