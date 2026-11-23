Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac izjavio je da je besmisleno zakazivati sjednice Savjeta ministara dok se ne otklone posljedice protivustavnog d‌jelovanja krnjeg Ustavnog suda i da srpski ministri u Savjetu ministara u potpunosti poštuju političke stavove Republike Srpske.

"Krnji Ustavni sud BiH svojim posljednjim odlukama izazvao je vanrednu situaciju u BiH. Da u ovoj zemlji postoji stvarna vladavina prava i institucionalna odgovornost, ovakvo postupanje bilo bi prepoznato kao udar na ustavni poredak", rekao je Košarac Srni.

Komentarišući za sutra najavljenu sjednicu, on je rekao da se u vanrednim okolnostima ne može redovno zasijedati.

"Ne možemo se ponašati kao da se ništa nije dogodilo", istakao je Košarac.

Naglasio je da srpski ministri u Savjetu ministara u potpunosti poštuju političke stavove Republike Srpske.

"Naše d‌jelovanje je jedinstveno i usmjereno na zaštitu njenog ustavnog položaja, nadležnosti i prava koja joj pripadaju po Dejtonskom sporazumu. U tome nema i ne može biti kompromisa", kategoričan je Košarac.

Prema njegovim riječima, krnji Ustavni sud je još jednom pokazao da se pretvorio u politički instrument pritiska i obračuna sa Srpskom, umjesto da bude čuvar Ustava i pravne sigurnosti.

"Njegove posljednje odluke su neustavne, nedejtonske i usmjerene na urušavanje ustavnog kapaciteta Republike Srpske", ocijenio je Košarac.

Poručio je da je politički odgovorno i zrelo zaustaviti odlučivanje u Savjetu ministara sve dok krnji Ustavni sud ne povuče svoje sporne, neustavne i nedejtonske odluke.

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"Nećemo učestvovati u prividu normalnog institucionalnog funkcionisanja dok se istovremeno direktno ugrožavaju ustavna prava i položaj Republike Srpske. Zato će naš odgovor na sutrašnjoj sjednici Savjeta ministara biti jasan, jedinstven i nedvosmislen", naveo je Košarac.

Niko ne treba da ima dilemu, dodao je on, da je zaštita Republike Srpske i njenih ustavnih nadležnosti apsolutni prioritet.

Krnji Ustavni sud BiH stavio je van snage izjavu srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović o vitalnom interesu Republike Srpske zbog imenovanja Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, te proglasio neustavnom odredbu Krivičnog zakonika Republike Srpske kojom se kažnjava isticanje simbola takozvane Armije BiH.

(SRNA)