Košarac: Manipulativno licemjerje stanuje u Delegaciji EU, a takav im je izvještaj o BiH

Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac izjavio je da "antievropsko" manipulativno licemjerje stanuje u Delegaciji EU u BiH, ali i u Briselu, te da im je takav i izvještaj o BiH - licemjeran, tendenciozan, sklepan po sarajevskim ćevabdžinicama i buregdžinicama.

Košarac je rekao da je manipulator šef Delegacije EU u BiH Luiđi Soreka, nakon predstavljanja ništa manje manipulativnog izvještaja Evropske komisije o BiH za ovu godinu izjavio da su uoči opštih izbora "svjedočili intenziviranju političkih predstava za javnost, retorike podjela i antievropskih narativa", te da je, suštinski, ovo bila izgubljena godina u smislu konkretnog napretka.

"A šta je više "antievropski" od podržavanja nametanja zakona i ignorisanja činjenice da nije riješeno pitanje međunarodnih sudija u Ustavnom sudu BiH?", upitao je Košarac.

Košarac je podsjetio da je ponuđeno rješavanje svih pitanja evropskih prioriteta istovremeno i u paketu kroz politički dogovor i uz poštovanje ustavnih nadležnosti, ali da to nije dobilo podršku.

"Delegacija EU u BiH odavno nije nepristrasni posrednik, već se ponaša kao politički akter koji sarađuje sa isključivo sa poslušnima, pokušavajući da disciplinuje one koji ne pristaju na nametanja", ocijenio je Košarac.

Takvim pristupom, ukazao je on, derogiraju Dejtonski sporazum i dogovor dva entiteta i tri konstitutivna naroda.

"Republika Srpska nikada neće pristati na to. Mi nismo i nećemo biti poslušni izvršilac ni briselskih, ni sarajevskih političkih naloga. Srpska je suverena, a njena jasna politika je poštovanje Dejtonskog sporazuma i dogovor dva entiteta i tri konstitutivna naroda, bez nametanja, međunarodnog intervencionizma i prenošenja ustavnih nadležnosti", poručio je Košarac na Instagramu.