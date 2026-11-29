Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske je profesionalna i samostalna institucija koja svoj posao obavlja u skladu sa zakonima Republike Srpske, a ne prema političkim željama i instrukcijama Elmedina Konakovića i NIP-a, rekao je zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac.

Reagujući na navode NIP-a da MUP Republike Srpske može provoditi određene policijske provjere u okviru svojih zakonskih ovlašćenja, ali da ne može preuzimati nadležnosti organa BiH, Košarac je istakao da je potpuno legitimno i neophodno da Republika Srpska provjerava profesionalni integritet, pouzdanost i kredibilitet ljudi koje imenuje na odgovorne funkcije.

Prema njegovim riječima, mandatar Igor Dodik upravo je poslao jasnu poruku da na rukovodećim pozicijama u Srpskoj želi pouzdane, profesionalne i odgovorne ljude.

Košarac je ocijenio da Konaković i njegov NIP očigledno još ne mogu da se pomire sa političkim debaklom, pa im je Republika Srpska postala dežurni izgovor za sve vlastite neuspjehe.

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"Umjesto da se suoče sa rezultatima svoje politike i porukom koju su im građani poslali na izborima, oni bi da uređuju Srpsku, njene institucije i određuju šta će raditi njen MUP", ocijenio je Košarac i poručio im je da se ne petljaju u poslove koji nisu njihova nadležnost.

Kada je riječ o obavještajnoj strukturi, Košarac je na Instagramu naveo da Srpska neće odustati od vraćanja nadležnosti koje joj pripadaju po Dejtonskom sporazumu.

"Neka se Konaković i NIP bave sobom! Bili su na vlasti u FBiH i kantonima, imali su priliku da pokažu šta znaju i mogu. Građani su o njihovoj politici već dali svoj sud", napomenuo je Košarac.

Ako već nemaju odgovor na sopstvene političke promašaje, Košarac im je savjetovao da se vrate temama koje najbolje poznaju.

"Očigledno je da im je i zajednica etažnih vlasnika postala preveliki politički zalogaj, pa bi bilo dobro da se prvo dogovore oko upravljanja vlastitim haustorom", zaključio je Košarac, prenosi Srna.