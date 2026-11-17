Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac, koji se na marginama međunarodnog sajma ISRAFUD u Tel Avivu sastao sa predsjednikom Federacije privrednih komora Izraela Šaharom Turđemanom, poručio je da je zajednički cilj pretočiti prijateljstvo u konkretne poslovne rezultate.
"Otvaranje kancelarije Privredne komore Izraela u Banjaluci u septembru predstavlja važan iskorak i snažan podsticaj daljem razvoju ekonomskih odnosa Republike Srpske i Izraela", istakao je Košarac u objavi na društvenoj mreži Instagram.
On je dodao da je zajednički cilj pretočiti prijateljstvo u konkretne poslovne rezultate - nove investicije, zajedničke projekte, otvaranje tržišta i direktno povezivanje privrednika.
"Želimo više izraelskih investicija u Republici Srpskoj, snažniju razmjenu roba i usluga i dugoročna partnerstva koja će donijeti novu vrijednost našoj privredi", naglasio je Košarac.
Navodeći da postoje značajni potencijali za saradnju, Košarac je zaključio da postoji opredjeljenje da se oni pretvore u konkretne poslove i razvojne prilike.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Gradovi i opštine
2 h1
Srbija
2 h0
Svijet
2 h0
Republika Srpska
3 h1
BiH
6 h1
BiH
7 h1
BiH
22 h0
BiH
1 d1
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu