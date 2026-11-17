Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac, koji se na marginama međunarodnog sajma ISRAFUD u Tel Avivu sastao sa predsjednikom Federacije privrednih komora Izraela Šaharom Turđemanom, poručio je da je zajednički cilj pretočiti prijateljstvo u konkretne poslovne rezultate.

"Otvaranje kancelarije Privredne komore Izraela u Banjaluci u septembru predstavlja važan iskorak i snažan podsticaj daljem razvoju ekonomskih odnosa Republike Srpske i Izraela", istakao je Košarac u objavi na društvenoj mreži Instagram.

On je dodao da je zajednički cilj pretočiti prijateljstvo u konkretne poslovne rezultate - nove investicije, zajedničke projekte, otvaranje tržišta i direktno povezivanje privrednika.

"Želimo više izraelskih investicija u Republici Srpskoj, snažniju razmjenu roba i usluga i dugoročna partnerstva koja će donijeti novu vrijednost našoj privredi", naglasio je Košarac.

Navodeći da postoje značajni potencijali za saradnju, Košarac je zaključio da postoji opredjeljenje da se oni pretvore u konkretne poslove i razvojne prilike.