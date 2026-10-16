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Košarac zatražio vanrednu sjednicu SM o davanju saglasnosti državljanima Srbije za glasanje u BiH

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16.10.2026 14:13

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замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац
Foto: Instagram/stasa.kosarac

Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac zatražio je vanrednu sjednicu Savjeta ministara na kojoj bi trebalo da bude razmotren zahtjev za davanje saglasnosti za glasanje državljana Srbije u BiH.

U obrazloženju zahtjeva je navedeno da je Ambasada Srbije u BiH notom Ministarstvu spoljnih poslova u Savjetu ministara od 28. septembra 2026. godine dostavila obavještenje da će se u Srbiji 25. oktobra održati parlamentarni izbori sa zahtjevom za davanje saglasnosti da se na teritoriji BiH omogući glasanje i otvore biračka mjesta, saznaje Srna.

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Košarac je ranije rekao da neće odustati od zahtjeva da se državljanima Srbije omogući da 25. oktobra glasaju u BiH na parlamentarnim izborima u Srbiji, kao i da će Republika Srpska adekvatno odgovoriti, ako to ne bude riješeno.

On je istakao da ministar inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedin Konaković time što ne želi da uputi na odlučivanje notu Ambasade Srbije kako bi državljani Srbije mogli da glasaju u BiH šalje vrlo lošu poruku i opstruiše ostvarivanje biračkog prava državljana Srbije.

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Eventualno uskraćivanje mogućnosti glasanja, upozorio je Košarac, pogodilo bi i državljane Srbije bošnjačke nacionalnosti.

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Tagovi :

Staša Košarac

Savjet ministara BiH

sjednica

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