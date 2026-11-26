Zamjeniku predsjedavajuće Savjeta ministara Staši Košarcu ponovo su putem društvenih mreža upućene ozbiljne prijetnje, nakon što je javno iznio stav o 25. novembru koji se u Federaciji BiH obilježava kao takozvani dan državnosti BiH.

Među uznemirujućim porukama nalaze se i direktne prijetnje Košarcu, uz poruke da mu "vrijeme ističe" i da se nalazi "na listi".

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On je povodom obilježavanja 25. novembra u FBiH izjavio da BiH nema dan državnosti, te da nikakve bošnjačke političke manipulacije, istorijski falsifikati i pokušaji revizije prošlosti ne mogu promijeniti tu činjenicu.

Košarac, koji je i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, istakao je, između ostalog, da ne postoji zakon o praznicima na nivou BiH, niti odluka nadležnih institucija kojom je 25. novembar utvrđen kao dan državnosti.

Nakon javno izrečenog stava, upućene su mu prijetnje putem društvenih mreža.

Ovo nije prvi put da Košarac dobija prijtenje.

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Nakon njegovog ranijeg javnog izražavanja saučešća povodom smrti generala Ratka Mladića upućivane su mu i prijetnje ubistvom, uključujući prijetnje njegovoj porodici.

(Srna)