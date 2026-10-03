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Kovačević: Dodik, Cvijanović i Minić na najvišem nivou u Vašingtonu, Jerusalimu i Moskvi, Konaković i Bećirović nešto galame iz Goražda

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03.10.2026 13:21

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Ковачевић: Додик, Цвијановић и Минић на највишем нивоу у Вашингтону, Јерусалиму и Москви, Конаковић и Бећировић нешто галаме из Горажда
Foto: ATVRadovan Kovačević

Milorad Dodik, Željka Cvijanović i Savo Minić na najvišem državnom nivou u Vašingtonu, Jerusalimu i Moskvi dogovaraju buduću saradnju i investicije, istakao je srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević.

"Konaković i Bećirović nešto galame i prijete iz Goražda i Cazina. Ne slušamo ih već dugo", naveo je Kovačević na Iksu.

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Milorad Dodik

Radovan Kovačević

Željka Cvijanović

Savo Minić

Vašington

Jerusalim

Republika Srpska

Moskva

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