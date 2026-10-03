Kovačević: Dodik, Cvijanović i Minić na najvišem nivou u Vašingtonu, Jerusalimu i Moskvi, Konaković i Bećirović nešto galame iz Goražda

Foto: ATVRadovan Kovačević

Milorad Dodik, Željka Cvijanović i Savo Minić na najvišem državnom nivou u Vašingtonu, Jerusalimu i Moskvi dogovaraju buduću saradnju i investicije, istakao je srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević.

"Konaković i Bećirović nešto galame i prijete iz Goražda i Cazina. Ne slušamo ih već dugo", naveo je Kovačević na Iksu. Dodik, Cvijanović i Minić na najvišem državnom nivou u Vašingtonu, Jerusalimu i Moskvi dogovaraju buduću saradnju i investicije.



Konaković i Bećirović nešto galame i prijete iz Goražda i Cazina.



Ne slušamo ih već dugo.



Vrijeme Srpske tek dolazi! — Radovan Kovačević (@KovacevicRaso) October 3, 2026

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