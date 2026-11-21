Odluke Ustavnog suda se moraju poštovati, ali samo pod uslovom da ispunjavaju ključni uslov - da su u skladu sa Ustavom, istakao se srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević.

Kovačević je konstatovao da iako Ustav BiH kaže da je njegova dužnost da štiti Ustav krnji Ustavni sud BiH se već odavno pretvorio u političku artiljeriju napada na Ustav i na ustavni poredak u BiH.

On je ukazao da član Predsjedništva iz Republike Srpske ima ustavno pravo da onemogući preglasavanje Republike Srpske tako što će odluku donesenu na taj način proglasiti veoma štetnom po vitalne interese Republike Srpske.

"Dalje je potrebno da takvu odluku srpskog člana Predsjedništva BiH podrži dvije trećine poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske. I to je kraj. Tačka. Vitalni interesi Republike Srpske su na taj način i u tom slučaju zaštićeni i odbranjeni. I o tome više ne može odlučivati niko", istakao je Kovačević na Iksu.

On je rekao da je to jedan od ključnih ustavnih mehanizama zaštite prava Republike Srpske, njenih građana i srpskog naroda.

Kovačević je istakao da je napad na jedno od temeljnih ustavnih prava Republike Srpske i srpskog konstitutivnog naroda u BiH, najdirektniji je napad na Dejtonski sporazum i Ustav BiH.

"Oni koji donose ovakve odluke, ili ih podržavaju, otvoreno poručuju da ne žele da žive ni sa Srbima, ni sa Republikom Srpskom. Bitno je da znaju da mi to i te kako razumijemo i moramo ih samo podsjetiti na izreku: `Pazi šta želiš, moglo bi ti se i ostvariti`", poručio je Kovačević povodom najnovijih sramnih odluka krnjeg Ustavnog suda BiH usmjerenih direktno protiv Republike Srpske i srpskog naroda.