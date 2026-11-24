Znajući Igora Dodika, siguran sam da će on biti jedan od najboljih premijera u istoriji Republike Srpske, rekao je portparol SNSD-a Radovan Kovačević i izrazio nadu da će građani to prepoznati.

- Moram da priznam da me pomalo zabavlja i smiješna mi je sva ta priča i te kritike isključivo na račun prezimena Igora Dodika, s obzirom na to da sam apsolutno siguran da će rezultati rada vlade Igora Dodika biti takvi da će biti opšteprihvaćeni i da će Igor Dodik sigurno biti jedan od najboljih premijera u istoriji Republike Srpske - rekao je Kovačević.

Istakao je da se u svim demokratskim društvima premijer predlaže tako što ona stranka koja pobijedi na izborima predloži mandatara, odnosno kandidata za predsjednika vlade.

- I to je tako i u Republici Srpskoj. Činjenica da se u ova dva ili tri dana na društvenim mrežama pojavilo nekih deset hiljada fotografija članova SNSD-a iz cijele Republike Srpske sa Igorom Dodikom, pokazuje koliko je on duboko inkorporiran u SNSD, u naše članstvo, naše strukture i naš rad - istakao je Kovačević.

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Naveo je da je Igor Dodik, neko ko je i te kako prepoznat u SNSD-u kao jedan od najbitnijih ljudi njihove strukture.

- Tu apsolutno nema ništa što bi bilo kome u SNSD-u na bilo koji način bilo sporno. Vjerujem da će to i ostali građani Republike Srpske prepoznati. Kada bi se Igor Dodik prezivao drugačije, siguran sam da bi on i kao kandidat bio isto tako opšteprihvaćen. Jer kada imate jednog mladog čovjeka od 37 godina, koji je završio jedan od najprestižnijih ekonomskih fakulteta u Evropi, koji je radio kao projekt menadžer na ozbiljnim projektima jedne svjetske kompanije kao što je Tošiba u Evropskoj uniji, ali i na značajnim energetskim projektima Tošibe u regionu, koji je bio predsjednik regionalne košarkaške ABA lige, koji je član Savjeta Lige šampiona u košarci, da je to neko kakvih sigurno nema dva u Republici Srpskoj, ima jedan - rekao je Kovačević.

Smatra da je normalno da bilo koji predsjednik Vlade dobije period od sto dana kako bi se realno procijenio njegov rad i rezultati.

- Jedino izgleda Igor Dodik samo zbog toga što se tako preziva ne može da dobije ni jedan dan. Ali još jednom ću reći, zabavlja me sve to jer sam potpuno siguran da će ta percepcija i te kako da se mijenja i da će Igor Dodik rezultatima svog rada da začepi usta svima onima koji su ga kritikovali samo zbog toga kako se on preziva. A da će s druge strane biti apsolutno otvoren za sve one kritike koje će imati bilo kakav argument za bilo koji potez koji bude povlačio, kao i da će biti otvoren u smislu da prihvati svaku sugestiju kako bi rezultati rada njegove vlade i kako bi ukupno stanje u društvu Republike Srpske bilo bolje. Ja mu želim svaku sreću - zaključio je Kovačević.

(RTRS)