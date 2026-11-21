Godišnjicu parafiranja Dejtonskog sporazuma dočekujemo uz jučerašnju odluku krnjeg Ustavnog suda koji je više puta kršio Ustav, ali sada sa direktnim udarom na odredbe članova V/2 i V/3, kao i na Njujorške principe od 26.9.1995. godine - naveo je Srđan Mazalica, poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

"Pravo veta Narodne skupštine je starije od Ustava BiH, i to ne bi trebalo osporavati", poručio je Mazalica za RTRS.

Ustavni sud je, kaže Mazalica, pogazio odluku NSRS kao i volju srpskog naroda.

Podsjećamo, krnji Ustavni sud BiH utvrdio je juče da je odredba Krivičnog zakonika Republike Srpske kojom se kažnjava isticanje simbola takozvane Armije BiH neustavna, a stavio je van snage i izjavu srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović o vitalnom interesu Republike Srpske zbog imenovanja Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika.

Govoreći o godišnjici Dejtonskog mirovnog sporazuma Mazalica je rekao da je vrijeme da se odgovornost za budućnost BiH u potpunosti vrati njenim demokratski izabranim institucijama, što podrazumijeva okončanje međunarodnog intervencionizma, rješavanje pitanja nametnutih propisa i uspostavljanje pravnog sistema u kojem zakone donose parlamenti, a ne neizabrani strani zvaničnici.

"Bićemo istrajni u odbrani Dejtonskog mirovnog sporazuma", istakao je Mazalica.

Naglasio je da je njegov istorijski značaj upravo u tome što je uvažio realnost BiH, njenu složenost i potrebu da se odnosi uređuju dogovorom, a ne dominacijom jednih nad drugima.