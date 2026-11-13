Mevlid Jašarević ostaje u pritvoru do 27. decembra

Mevlid Jašarević, čije su izručenje zatražile Sjedinjene Države zbog optužbi za pokušaj ubistva američkih službenika i zaposlenih u Ambasadi SAD u Sarajevu, ostaje u pritvoru do 27. decembra.

Direktor Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH u Vojkovićima Siniša Perković rekao je Srni da je Jašareviću danas produžen pritvor i da se on i dalje nalazi u Vojkovićima.

Jašarević je 27. oktobra odslužio petnaestogodišnju kaznu na koju je bio osuđen zbog napada na Ambasadu SAD u Sarajevu 2011. godine, ali mu je Sud BiH nakon razmatranja zahtjeva za privremeno pritvaranje sadržanog u verbalnoj noti Ambasade SAD i prijedloga Tužilaštva BiH odredio mjeru privremenog pritvora, koja je danas istekla.