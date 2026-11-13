Logo

Mevlid Jašarević ostaje u pritvoru do 27. decembra

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
АТВ редакција
13.11.2026 16:05

Komentari:

1
Mevlid Jašarević ostaje u pritvoru do 27. decembra

Mevlid Jašarević, čije su izručenje zatražile Sjedinjene Države zbog optužbi za pokušaj ubistva američkih službenika i zaposlenih u Ambasadi SAD u Sarajevu, ostaje u pritvoru do 27. decembra.

Direktor Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH u Vojkovićima Siniša Perković rekao je Srni da je Jašareviću danas produžen pritvor i da se on i dalje nalazi u Vojkovićima.

Jašarević je 27. oktobra odslužio petnaestogodišnju kaznu na koju je bio osuđen zbog napada na Ambasadu SAD u Sarajevu 2011. godine, ali mu je Sud BiH nakon razmatranja zahtjeva za privremeno pritvaranje sadržanog u verbalnoj noti Ambasade SAD i prijedloga Tužilaštva BiH odredio mjeru privremenog pritvora, koja je danas istekla.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Mevlid Jašarević

Teroristički napad

Komentari (1)

Pročitajte više

Mevlidu Jašareviću danas ističe privremeni pritvor, novog rješenja još nema

Hronika

Mevlidu Jašareviću danas ističe privremeni pritvor, novog rješenja još nema

2 h

1
Sud BiH odredio privremeni pritvor Mevlidu Jašareviću

Hronika

Sud BiH odredio privremeni pritvor Mevlidu Jašareviću

2 sedm

2
Čeka se odluka o izručenju Jašarevića: U Sudu BiH održano ročište

BiH

Čeka se odluka o izručenju Jašarevića: U Sudu BiH održano ročište

2 sedm

1
Potvrđeno za ATV: Jašarević ne izlazi na slobodu, SAD traže ekstradiciju

BiH

Potvrđeno za ATV: Jašarević ne izlazi na slobodu, SAD traže ekstradiciju

2 sedm

1

Više iz rubrike

Banke ne moraju objavljivati uslove poslovanja na tri jezika u BiH

BiH

Banke ne moraju objavljivati uslove poslovanja na tri jezika u BiH

2 h

0
Predsjednik HDZ-a Dragan Čović

BiH

Čović najavio intenzivne pregovore

4 h

0
Služenjem parastosa kod spomen-krsta u mjestu Janjile na Petrovačkoj cesti počelo je obilježavanje 31 godine od stradanja srpskih civila u avio-napadu na izbjegličku kolonu u pogromu "Oluja" 7. avgusta 1995. godine.

BiH

Suđenje za zločin na Petrovačkoj cesti: Neizvjesno naredno ročište

4 h

0
Borjana Krišto

BiH

Borjana Krišto odbila mandat u Predstavničkom domu, Konaković izabrao mirovanje

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima