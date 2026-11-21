Predsjednik Republike Srpske Savo Minić rekao je da je Dejtonski mirovni sporazum zaustavio rat, donio mir, ali i ispostavio ogromnu cijenu sarajevskim Srbima koji su čitav rat svoja vijekovna ognjišta herojski branili i odbranili.

Minić je istakao da su izgubili u miru, iznijeli grobove najmilijih da bi na teritoriji Republike Srpske bili spokojni i živi i mrtvi.

"Iz tog bola nastalo je i Istočno Sarajevo kao dokaz snage, istrajnosti i volje da se živi. Dragi moji, danas nam čestitam mukom stečenu slobodu. Čuvajmo je", napisao je Minić na Iksu.