Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Republike Srpske Savo Minić rekao je da je Dejtonski mirovni sporazum zaustavio rat, donio mir, ali i ispostavio ogromnu cijenu sarajevskim Srbima koji su čitav rat svoja vijekovna ognjišta herojski branili i odbranili.
Minić je istakao da su izgubili u miru, iznijeli grobove najmilijih da bi na teritoriji Republike Srpske bili spokojni i živi i mrtvi.
"Iz tog bola nastalo je i Istočno Sarajevo kao dokaz snage, istrajnosti i volje da se živi. Dragi moji, danas nam čestitam mukom stečenu slobodu. Čuvajmo je", napisao je Minić na Iksu.
Dejtonski mirovni sporazum zaustavio je rat, donio mir, ali i ispostavio ogromnu cijenu sarajevskim Srbima koji su čitav rat svoja vijekovna ognjišta herojski branili i odbranili.
Izgubili su u miru, iznijeli grobove najmilijih da bi na teritoriji Republike Srpske bili spokojni i živi i mrtvi.
Iz tog bola nastalo je i Istočno Sarajevo kao dokaz snage, istrajnosti i volje da se živi.
Dragi moji, danas nam čestitam mukom stečenu slobodu. Čuvajmo je.— Savo Minić (@minic_savo) November 21, 2026
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