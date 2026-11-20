Provala u srpsku pravoslavnu crkvu u Modrom Polju kod Goražda predstavlja 71. napad na srpski identitet, Srbe i prava Srba u Federaciji BiH (FBiH) u ovoj godini, rekao je predsjednik Odbora za zaštitu prava Srba u FBiH Đorđe Radanović.

Provala u srpsku pravoslavnu crkvu u Modrom Polju kod Goražda predstavlja 71. napad na srpski identitet, Srbe i prava Srba u Federaciji BiH (FBiH) u ovoj godini, rekao je predsjednik Odbora za zaštitu prava Srba u FBiH Đorđe Radanović.

Odbor je u saopštenju pozvao organe vlasti kantona i Federacije da saopšte da li ima uhapšenih i da li se vode krivični postupci, te da li je suđeno ili presuđeno licima koja su osumnjičena za vršenje krivičnih djela protiv Srba.

"Napad na identitet Srba predstavljaju napadi na vjersko i kulturno nasljeđe srpskog naroda, prijetnje i napadi na sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve, kapele, crkve i bogoslužeća mjesta, dalje, rušenje srpskih pravoslavnih krstova i spomenika sa uklesanim krstovima", upozorio je Radanović.

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On je pomenuo i napade na život i tijelo lica srpske nacionalnosti, protivpravno prisvajanje pokretnosti i nepokretnosti u posjedu ili vlasništvu Srba, uskraćivanje prava na žalbe u radu organa vlasti i kršenje prava na učešće u postupcima koji se vode pred organima vlasti, uništavanje ćiriličkih natpisa na javnim mjestima, te okupljanja lica koja ratnim usklicima vrijeđaju vjerska osjećanja Srba.

"Ti napadi ukazuju da su izvršeni iz vjerske i nacionalne mržnje prema hrišćanskoj pravoslavnoj vjeri i prema pripadnicima srpskog naroda", naglasio je Radanović.

Prema njegovim riječima, zajedničko svim napadima jeste činjenica da nema podataka da je bilo ko osuđen na bar dan zatvora.

"Nemamo nikakvu informaciju da je iko u zatvoru zbog napada na Srbe", dodao je Radanović.

Odbor u saopštenju ističe da je u ovoj godini bilo više napada na Srbe i njihovu imovinu poput bacanja farbe i ispisivanja grafita na prostorijama kompanija iz Srbije u centru Sarajeva, uništavanja molitvenog krsta u nekada srpskom, danas uništenom selu Zaselje pored Travnika.

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U saopštenju se ukazuje i na ispaljivanje više desetina projektila iz vatrenog oružja u rasvjetu na srpskom pravoslavnom molitvištu u naselju Brijesnica pored Lukavca, napad na Srbe u Lušci Palanci pored Sanskog Mosta, napad na dva lica srpske nacionalnosti u Vogošći pored Sarajeva, te razbijanje više desetina pravoslavnih spomenika u selu Vučinići, opštini Kladanj.

U posljednjem napadu nepoznati počinilac provalio je u Crkvu Preobraženja Gospodnjeg u Modrom Polju na području federalne opštine Foča i ukrao bogoslužne predmete, piše Srna.