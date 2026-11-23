Autor:ATV redakcija
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U Višem sudu u Beogradu za danas je zakazan nastavak suđenja četvorici hrvatskih pilota za bombardovanje avionima kolone srpskih civila tokom zločinačke akcije "Oluja" na Petrovačkoj cesti u avgustu 1995. godine.
Hrvatskim pilotima se sudi u odsustvu pred Posebnim odjeljenjem za ratne zločine.
Direktor Dokumentaciono-informacionog centra "Veritas" Savo Štrbac, koji prati suđenje, izjavio je da još nisu saslušani svi svjedoci iz porodice Drča, čiji su srodnici stradali u hrvatskom bombardovanju.
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