Kolegij SDA na današnjoj sjednici utvrdio je prijedloge kandidata ove stranke za pozicije u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti Federacije BiH.

Prema informacijama "Avaza" kandidat za federalnog premijera je Nezir Pivić, a za kolegije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Mirsad Zaimović.

Na sutrašnjoj sjednici Predsjedništva SDA oni će biti i zvanično potvrđeni.

Nezir Pivić, aktuelni je premijer Zeničko-dobojskog kantona. Mandat federalnog zastupnika stavio je u mirovanje.

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Nezir Pivić doktor je pravnih nauka i redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici. Obavljao je funkciju zamjenika ministra pravde BiH, a bio je i poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH. Od oktobra 2023. godine obavlja funkciju premijera Zeničko-dobojskog kantona.

Mirsad Zaimović, diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Dugogodišnji je član SDA, a tokom karijere obavljao je više stranačkih i političkih funkcija. Bio je generalni direktor BH Telecoma, predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta FBiH i federalni zastupnik. Na oktobarskim izborima osvojio je mandat državnog zastupnika.