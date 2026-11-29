Nije svaki progon iz zemlje diplomatska mjera i zato treba provjeriti na koji način je ministar inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedin Konaković udaljio četvoricu iranskih diplomata i da li im je zabranio povratak, izjavio je Srni stručnjak za bezbjednost Dževad Galijašević.

Galiješević je istakao da treba provjeriti da li su četvorica iranskih diplomata otišli redovnim letom ili im je ministar Konaković pod pritiskom obavještajnih službi samo savjetovao da to učine.

Federalni portal Istraga piše da je Konaković proglasio nepoželjnim osobama četvoricu iranskih diplomata u BiH, čime je naloženo njihovo protjerivanje iz zemlje.

Kako navodi, bezbjednosne agencije BiH dostavile su Konakoviću informaciju da se ove diplomate bave obavještajnim radom na teritoriji zemlje domaćina.

Četvorica iranskih diplomata napustila su BiH 25. novembra ove godine.

Galijašević je istakao da političko Sarajevo, stranke "trojke", sarađuju sa Iranom, tako da treba provjeriti na koji način su iranske diplomate napustile BiH.

"Kada se vidi kako se ponašaju u odnosu na Iran, Sarajevo je za njih isto što i jemenski Huti, odskočna daska za djelovanje u Evropi i svijetu", istakao je Galijašević.

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On je naveo da Iran ima više obavještajnih baza u Sarajevu poput Kulutnrog centra, da se gradom šetaju ajatolasi sa predstavnicima Islamske zajednice BiH, daju im odobrenje za postavljanje.

Podsjetio je da je nedavno u Sarajevu boravio ajatolah Alireze Arafi, a desetak dana prije toga pročitana je poruka ajatolaha Ahmeta Dženetija na promociji knjige "Šetnja ulicama Sarajeva: Bosna i Hercegovina iz perspektive šehida ajatolaha Alija Hameneija".

Galijašević je podsjetio na raskol između šiita i sunita dug više od hiljadu godina, kao i na sukobe između njih, te istakao da su ajatolasi u BiH, odnosno Sarajevo, došli iz političkih razloga, a ne da priznaju sunitsku Islamsku zajednicu u BiH.

Prema informacijama Istrage, protjerani su treći savjetnik u Ambasadi Irana u Sarajevu Hosein Mahdijan Fard, zatim dvojica atašea Morteza Fazali i Ehsan Sadžadi Monazah, te Sejed Jaser Sejed Mohamad. Svi oni, osim Sejeda Jasera Sejeda Mohamada, nalazili su se na listi akreditovanih diplomata u BiH.

Bezbjednosne agencije više država registrovale su Hoseina Mahdijana Farda kao službenika Ministarstva obavještajnih poslova i bezbjednosti, glavne obavještajne službe Islamske Republike Iran.

Hosein Mahdijan Fard u BiH službovao je od sredine 2025. godine, kada ga je Ministarstvo inostranih poslova u Savjetu ministara zvanično akreditovalo kao trećeg savjetnika u Ambasadi Islamske Republike Iran u Sarajevu. Prije desetak godina službovao je u Njemačkoj.

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Ostala trojica protjeranih diplomata dovode se u vezu sa IRGC-om, odnosno Iranskom revolucionarnom gardom.

Odluku o protjerivanju iranskih diplomata donio je Konaković, pozivajući se na Pravilnik o načinu proglašavanja nepoželjne i neprihvatljive osobe.

Konaković je iskoristio mogućnost da mu za ovu odluku nije bila potrebna ničija prethodna saglasnost.

Upravo on je u junu prošle godine akreditovao Hoseina Mahdijana Farda, koji je ranije, kao iranski diplomata, dovođen u vezu sa nezakonitim aktivnostima u Berlinu.