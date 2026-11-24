Sjednica Savjeta ministara zakazana za danas nije održana zbog toga što ministri iz Republike Srpske nisu podržali dnevni red sjednice.

Zamjenik predsjedavajućeg Savjeta ministara Staša Košarac rekao je da Republika Srpska neće pristati na sarajevsko modeliranje krnjeg Ustavnog suda BiH protiv Republike Srpske.

"Ustavni sud je talac stranaca i iako krnji treba da štiti ustavni poredak, a ne da vrši udar na ustavni poredak", poručio je Košarac.

Prema njegovim riječima ministri iz Republike Srpske ne žele da učestvuju u prividu redovnog stanja nakon odluke krnjeg Ustavnog suda BiH.

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"Za nas je ovo vanredna situacija jer je krnji Ustavni sud donio odluke kojim zadire u ustav i korištenje ustavnih mehanizama Republike Srpske", rekao je Košarac novinarima.

On je istakao da je potrebno donijeti Zakon o Ustavnom sudu BiH, te poručio svima koji bježe od dogovora da se mora riješiti pitanje statusa stranih sudija u Ustavnom sudu.

"Ne želimo institucije u kojima stranci odlučuju" naglasio je Košarac.

Košarac je rekao i da je odgovornost ministra u Savjetu ministara iz Republike Srpske da štite njene interese, te dodao da su SNSD i institucije Srpske pozivali da se grade institucije koje će imati suverenitet.

(SRNA)