Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH je domaća institucija i ne spada u domen inostrane politike i član Predsjedništva nema pravo da na takvu odluku uloži veto pozivajući se na zaštitu vitalnog nacionalnog interesa.

Ovo se, između ostalog, navodi u odluci Ustavnog suda BiH, kojoj je prihvaćena apelacija Denisa Bećirovića i kojom je oboren veto Željke Cvijanović na imenovanje članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH.

"Ustavni sud naglašava da se ne može smatrati da Komisija nema karakter domaće institucije zbog toga što u svom sastavu ima i strane članove koje nominira generalni direktor UNESCO-a. Shodno navedenom, Ustavni sud zaključuje da Odluka o imenovanju Komisije od 29. juna 2026. godine ne predstavlja: (a) vođenje vanjske politike Bosne i Hercegovine; (b) imenovanje ambasadora ili drugih međunarodnih predstavnika Bosne i Hercegovine jer članovi Komisije nisu predstavnici Bosne i Hercegovine u inostranstvu, već članovi institucije Bosne i Hercegovine; (c) predstavljanje Bosne i Hercegovine u međunarodnim i evropskim organizacijama ili traženje članstva u njima; (d) pregovaranje, otkazivanje ili ratifikaciju međunarodnih ugovora; niti (e) izvršavanje odluka Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine", navedeno je u odluci Ustavnog suda BiH

Ustavni sud BiH nije definisao pojam spoljne politike i ranije su se izjašnjavali da to i neće raditi, ali je odlučio da ovo ne spada u spoljnu politiku.

"Ustavni sud je već ukazao da ustavotvorac u vrijeme donošenja Ustava Bosne i Hercegovine nije mogao predvidjeti sve dimenzije funkcija Ustavnog suda te da navedena formulacija ostavlja prostor da Ustavni sud tumači vlastitu nadležnost. Ustavni sud je također zaključio da je kao institucija koja podržava Ustav Bosne i Hercegovine nadležan da ispituje ustavnost svih akata bez obzira na donosioca, ako je pitanje pokrenuto prema jednoj od nadležnosti Ustavnog suda iz člana 6/3", piše u odluci.

Prema tumačenjima pojedinih pravnika, sama činjenica da su u Komisiji strani članovi, ukazuje na to da je ovo pitanje u domenu spoljne politike. Sličan stav zastupao je i Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske u odgovoru Ustavnom sudu BiH.

"Zahtjev kojim se, suštinski, osporava način glasanja drugog člana Predsjedništva BiH i ustavno postupanje Narodne skupštine RS predstavlja pokušaj da se pred Ustavnim sudom otvori pitanje koje Ustav Bosne i Hercegovine nije predvidio kao predmet njegove nadležnosti.Prihvatanje takve nadležnosti značilo bi proširivanje uloge Ustavnog suda van izričito utvrđenog ustavnog okvira i pretvaranje tog suda u organ za rješavanje političkih sporova unutar kolektivnih institucija vlasti. Takođe je ocijenjena kao neosnovana i tvrdnja podnosioca zahtjeva da se u konkretnom slučaju ne može primijeniti mehanizam zaštite vitalnog interesa jer Odluka Predsjedništva BiH od 29. juna 2026. godine ne spada u domen „vanjske politike“. Navedena odluka, kako smatra Narodna skupština Republike Srpske, po svojoj pravnoj i faktičkoj prirodi povezana je s djelovanjem međunarodne", navode iz Odbora za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske

U donošenju odluke učestvovalo je sedam sudija, od toga troje stranaca i dva penzionera, što je u suprotnosti sa Ustavom BiH. Izdvojeno mišljenje imala je Valerija Galić, ali šta joj je tačno bilo sporno, još nije objavljeno. Ali, ovo je jedan od rijetkih, ako ne i jedini slučaj u kojem je jedan od sudija iz Federacije BiH izdvojio mišljenje kada su u pitanju odluke od vitalne i nacionalne važnosti za Republiku Srpsku.